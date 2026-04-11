Entre console portable et smartphone Android dopé au gaming, OnePlus pourrait bien tenter une approche hybride inattendue. Les premières fuites évoquent un appareil étonnant, pensé avant tout pour les jeux compétitifs et la mobilité.
Après les smartphones, les écouteurs, les tablettes ou, encore, les montres connectées, la marque chinoise OnePlus devrait se lancer à l’assaut d’un nouveau marché : le jeu vidéo. C’est en effet ce que laisse présager une image partagée sur le réseau Weibo, et relayée par Android Authority.
Au tour de OnePlus de se lancer dans le gaming ?
S’il fut un temps où OnePlus cultivait une image de « flagship killer » sur le marché des smartphones, la marque a vu sa dynamique s’essouffler ces dernières années, sur fond de hausse continue des tarifs. Pas de quoi l’empêcher visiblement de venir empiéter bientôt sur un nouveau marché, à savoir le gaming.
C’est le leaker chinois Digital Chat Station qui s'est chargé de partager une image de ce qui pourrait être la première console portable, sous Android, signée OnePlus.
Un appareil hybride pour des usages gaming et plus classiques
Côté look, on devine un appareil plus épais qu’un téléphone, équipé de poignées intégrées pour améliorer la prise en main, mais conservant des éléments typiques d’un mobile comme un port USB-C, un tiroir SIM, et même un double module photo au dos. Autrement dit, OnePlus ne chercherait pas à créer une console pure, mais plutôt un objet polyvalent capable d’assumer à la fois des usages gaming et plus classiques.
Du côté de la fiche technique, les premières fuites évoquent un positionnement clairement haut de gamme, avec une machine qui embarquerait un écran d’environ 8" (20,3 cm de diagonale), bien plus grand que celui d’un smartphone classique, afin de favoriser l’immersion en jeu nomade.
Sous le capot, OnePlus miserait sur une puce MediaTek Dimensity de dernière génération, possiblement une déclinaison du Dimensity 9500.
Plutôt que de reproduire le schéma classique sticks + boutons omniprésent sur les consoles portables, les rumeurs évoquent un système hybride davantage orienté FPS. Concrètement, OnePlus privilégierait une combinaison entre contrôles tactiles avancés et gâchettes physiques, avec un accent mis sur la réactivité et la précision des inputs.
On imagine qu’une batterie conséquente sera de la partie, accompagnée possiblement d’un système de refroidissement actif pour maintenir des performances élevées sur la durée.
À ce stade toutefois, aucun élément officiel ne permet de confirmer l’existence du projet, qui devrait selon toute vraisemblance, s’il venait à être confirmé, concerner en premier lieu le marché chinois.