Sous le capot, OnePlus miserait sur une puce MediaTek Dimensity de dernière génération, possiblement une déclinaison du Dimensity 9500.

Plutôt que de reproduire le schéma classique sticks + boutons omniprésent sur les consoles portables, les rumeurs évoquent un système hybride davantage orienté FPS. Concrètement, OnePlus privilégierait une combinaison entre contrôles tactiles avancés et gâchettes physiques, avec un accent mis sur la réactivité et la précision des inputs.

On imagine qu’une batterie conséquente sera de la partie, accompagnée possiblement d’un système de refroidissement actif pour maintenir des performances élevées sur la durée.

À ce stade toutefois, aucun élément officiel ne permet de confirmer l’existence du projet, qui devrait selon toute vraisemblance, s’il venait à être confirmé, concerner en premier lieu le marché chinois.