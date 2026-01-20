C'est lors d'un banquet organisé par l'entreprise à Taipei le 16 janvier dernier que le dirigeant a officialisé ce qui n'était alors qu'une rumeur et a indiqué que la marque « ne commercialisera plus de nouveaux modèles de téléphones mobiles à l’avenir ». Le constructeur taïwanais parle d'une « pause », avec une année sans Zenfone ni ROG Phone au catalogue.

La rumeur parlait auparavant d'année blanche, mais les propos de Jonney Shih semblent plus catégoriques et il est plus vraisemblable qu'Asus se désengage totalement du marché des smartphones jusqu'à nouvel ordre. Les gammes Zenphone et Asus ROG Phone seront toutefois mises à jour et le support sera maintenu dans les prochains mois.

Cette décision intervient dans un contexte de forte contraction du marché mondial du smartphone. Les ventes, même s'il y a du mieux, stagnent, les marges se réduisent et la concurrence s’intensifie, notamment face aux géants comme Samsung, Apple ou les marques chinoises très agressives sur les prix. Pour Asus, dont les volumes restent modestes comparés aux leaders du secteur, maintenir un rythme annuel de lancements devenait de plus en plus difficile à justifier économiquement.