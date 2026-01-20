Ce n'est plus une rumeur : Asus a confirmé qu’aucun nouveau smartphone ne serait lancé en 2026. Le constructeur préfère miser sur l'IA pour doper sa croissance.
Si le marché du smartphone connait un rebond depuis quelques mois, tous les constructeurs ne sont pas logés à la même enseigne. Apple et Samsung caracolent en tête du classement, mais d'autres marques montrent des signes de faiblesse et ont bien du mal à écouler leurs derniers modèles. Parmi elles on peut citer Asus. Le constructeur PC a tenté la diversification avec ses modèles Zenphone et Asus ROG Phone, pensés pour les joueurs. Cela n'a visiblement pas suffi et le président de la marque, Jonney Shih, a confirmé qu'aucun nouveau smartphone ne serait présenté durant l'année 2026.
Offre partenaire
La Samsung Galaxy Watch 8 est incontestablement une excellente montre connectée. Une smartwatch fiable, polyvalente, élégante, innovante et performante. Un vrai coup de coeur !
Offre partenaire
Asus fait une « pause » et abandonne le marché du smartphone
C'est lors d'un banquet organisé par l'entreprise à Taipei le 16 janvier dernier que le dirigeant a officialisé ce qui n'était alors qu'une rumeur et a indiqué que la marque « ne commercialisera plus de nouveaux modèles de téléphones mobiles à l’avenir ». Le constructeur taïwanais parle d'une « pause », avec une année sans Zenfone ni ROG Phone au catalogue.
La rumeur parlait auparavant d'année blanche, mais les propos de Jonney Shih semblent plus catégoriques et il est plus vraisemblable qu'Asus se désengage totalement du marché des smartphones jusqu'à nouvel ordre. Les gammes Zenphone et Asus ROG Phone seront toutefois mises à jour et le support sera maintenu dans les prochains mois.
Cette décision intervient dans un contexte de forte contraction du marché mondial du smartphone. Les ventes, même s'il y a du mieux, stagnent, les marges se réduisent et la concurrence s’intensifie, notamment face aux géants comme Samsung, Apple ou les marques chinoises très agressives sur les prix. Pour Asus, dont les volumes restent modestes comparés aux leaders du secteur, maintenir un rythme annuel de lancements devenait de plus en plus difficile à justifier économiquement.
Un revirement vers l'IA, nouvel cheval de bataille du constructeur
Asus abandonne donc le marché du smartphone pour un autre secteur qui a le vent en poupe : l'intelligence artificielle. Son président a annoncé un nouveau plan d'action, « All in AI » ( « Tout sur l'IA »), qui vise à allouer les ressources de l'entreprise vers de nouveaux développements et à s'imposer comme l'un des leaders de l'IA générative.
Asus veut notamment marquer de son empreinte ce qu'elle nomme « l'IA physique », soit de l'intelligence artificielle intégrée à des objets comme des robots ou des lunettes connectées.
Ce revirement est compréhensible, puisque le constructeur a vu une hausse de ses revenus provenant majoritairement de la vente de serveurs IA, qui ont doublé en un an. Cela n'en reste pas moins un pari risqué, alors qu'aucun acteur tech n'a pu vraiment imposer de solution d'intelligence artificielle physique qui s'impose véritablement dans notre quotidien.