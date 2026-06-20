Il y a quelques années, nous évoquions le GB Operator, ce petit accessoire mis au point par Epilogue, capable d’offrir une seconde jeunesse aux cartouches Game Boy, Game Boy Color et Game Boy Advance. Branché à un ordinateur, il permet notamment de sauvegarder ses jeux, transférer ses sauvegardes ou encore récupérer les photos stockées sur une mythique Game Boy Camera. Aujourd’hui, l’accessoire franchit une nouvelle étape en s’invitant directement sur nos smartphones.