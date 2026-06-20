Une nouvelle application mobile permet de retrouver le charme si particulier de la Game Boy Camera sur iOS et Android. Mieux encore, les possesseurs d’une véritable caméra Nintendo peuvent désormais capturer leurs clichés directement depuis leur smartphone, mais à une condition.
Il y a quelques années, nous évoquions le GB Operator, ce petit accessoire mis au point par Epilogue, capable d’offrir une seconde jeunesse aux cartouches Game Boy, Game Boy Color et Game Boy Advance. Branché à un ordinateur, il permet notamment de sauvegarder ses jeux, transférer ses sauvegardes ou encore récupérer les photos stockées sur une mythique Game Boy Camera. Aujourd’hui, l’accessoire franchit une nouvelle étape en s’invitant directement sur nos smartphones.
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Une application mobile qui ressuscite l’esprit Game Boy Camera
Epilogue vient en effet de lancer Flashback, une application disponible gratuitement sur iOS et Android qui s’adresse autant aux nostalgiques qu’aux curieux. Son principe est simple, à savoir « voir le monde en 8 bits », à la manière de la Game Boy Camera donc, cet accessoire lancé par Nintendo en 1998, devenu culte avec ses images ultra-pixellisées en quatre nuances de gris.
Concrètement, sans le moindre accessoire, l’application est capable d’utiliser l’appareil photo du smartphone pour générer des clichés façon Game Boy Camera. Les images sont converties façon 8 bits, avec tramage et palette (ultra) limitées.
L’application ne se contente toutefois pas d’imiter le rendu d’origine. Elle ajoute plusieurs réglages modernes, comme l’exposition, la vitesse d’obturation ou encore différentes palettes de couleurs, afin de personnaliser davantage ses créations, avec la possibilité de capturer des photos, mais aussi des vidéos.
- Montée en gamme du design et des finitions
- Écran 7,9" (20 cm) LCD convaincant
- Performances et qualité d'image en nette hausse
Branchez une vraie Game Boy Camera à votre téléphone
Les utilisateurs équipés d’un module GB Operator et d’une authentique Game Boy Camera peuvent également profiter d'un Hardware Mode, en reliant l’ensemble à leur smartphone via USB. Une fois connectée, la caméra Nintendo devient pleinement exploitable depuis l’application mobile.
L’intérêt est double. D’une part, les clichés sont capturés directement à partir du capteur d’origine de la Game Boy Camera, préservant ainsi son rendu si particulier, et d’autre part, les photos sont automatiquement enregistrées dans la mémoire du smartphone, prêtes à être partagées sur les réseaux sociaux ou conservées dans la galerie photo de l’appareil.
Près de trente ans après son lancement, la Game Boy Camera continue ainsi de surprendre. Certes, ses 0,014 mégapixel font sourire à l’heure des capteurs de plusieurs dizaines de mégapixels. Mais, à l’instar de nos consoles d’antan, c’est précisément cette imperfection qui continue de faire tout son charme aujourd’hui, non ?