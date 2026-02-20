Voilà une application qui pourrait faire de l'ombre à l'application Appareil photo par défaut sur l'iPhone. Google enrichit Snapseed d'un module caméra, avec des réglages manuels et des préréglages inspirés des pellicules argentiques.
Disponible en version 3.15.1 sur l'App Store, Snapseed ne se limite plus à la retouche photo. L'application développée par Google intègre désormais un appareil photo à part entière, que l'on peut lancer depuis l'application, mais aussi depuis un widget d'écran de verrouillage, le Centre de contrôle ou le bouton Camera Control des iPhones compatibles.
Snapseed Camera : réglages manuels et émulation argentique dans le viseur
Nous rapportions en juin 2025 que Snapseed avait fait peau neuve en passant en version 3.0 sur iOS, une refonte qui introduisait une navigation simplifiée et une interface entièrement repensée. Puis, en janvier dernier, c'est l'édition Android qui a reçu son lot de nouveautés. L'équipe avait publiquement annoncé un module Caméra dans les cartons et ce dernier est désormais disponible pour les iPhone avec la mise à jour 3.15.1.
En activant le bouton "PRO" dans le viseur, on accède à trois réglages : l'ISO (la sensibilité du capteur à la lumière), la vitesse d'obturation (la durée pendant laquelle le capteur est exposé) et la mise au point. Une molette à l'écran permet de basculer du mode automatique aux ajustements manuels. Ces contrôles, que l'on retrouve habituellement sur des appareils photo dédiés ou des applications spécialisées, permettent ici de décider soi-même de chaque paramètre avant de déclencher.
Le module photo de Snapseed propose des préréglages d'émulation de pellicules argentiques inspirés de références comme Kodak, Fuji, Agfa, Polaroid ou Technicolor. Ces derniers sont même appliqués en temps réel dans le viseur. Concrètement, on voit le rendu du film sélectionné directement à l'écran avant de prendre la photo. Certains effets ne s'affichent toutefois pas en direct et peuvent être affinés une fois l'image enregistrée.
Snapseed propose également une édition non destructive. Chaque photo conserve l'ensemble des réglages appliqués au moment de la prise de vue, ce qui permet de les modifier ou de les retirer après coup sans toucher à l'original.
Gratuit, relativement complet et bien plus simple à prendre en main que Lightroom, Snapseed pourrait vite gagner en popularité auprès des photographes amateurs ne souhaitant pas passer par les outils d'édition IA intégrés à Google Photos.