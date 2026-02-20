Snapseed propose également une édition non destructive. Chaque photo conserve l'ensemble des réglages appliqués au moment de la prise de vue, ce qui permet de les modifier ou de les retirer après coup sans toucher à l'original.

Gratuit, relativement complet et bien plus simple à prendre en main que Lightroom, Snapseed pourrait vite gagner en popularité auprès des photographes amateurs ne souhaitant pas passer par les outils d'édition IA intégrés à Google Photos.