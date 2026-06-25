Un autre correctif, attendu depuis des années, porte sur la synchronisation de l'état silencieux. Jusqu'ici, couper le micro depuis Windows n'avait aucun effet sur ce qu'affichait le casque Bluetooth ; désormais les deux éléments se parlent correctement (pour les appareils compatibles avec le profil Mains-Libres). L'inverse fonctionne également : si l'on déverrouille le micro depuis les contrôles du casque, Windows en prend acte. Sur les appels, la qualité vocale progresse et les saccades observées sur les pilotes audio classiques associés au profil Mains-Libres disparaissent, selon les premiers retours.

La page des Paramètres Bluetooth, tristement connue pour ses lenteurs et ses affichages en décalage avec l'état réel des appareils connectés, devient plus fluide. La reconnexion au réveil du PC depuis la veille ou l'hibernation est également accélérée, de même que le problème qui empêchait de se reconnecter rapidement à un appareil après l'avoir volontairement déconnecté pour se brancher ailleurs.

Cinq ans à corriger une technologie qui devrait juste fonctionner

Microsoft travaille sur le Bluetooth de Windows 11 depuis son lancement en 2021, avec des résultats inégaux. La mise à jour preview de mai 2026 avait déjà posé les premières corrections sur le partage audio en LE Audio. Avant cela, on se souvient du bug audio Dirac sur Windows 11 24H2, qui a attendu neuf mois avant d'être corrigé et empêchait simplement les casques Bluetooth de fonctionner sur les machines concernées. Le diagnostic « code historique » vaut ce qu'il vaut comme explication, mais il dit quelque chose de réel : Windows gère une compatibilité matérielle que macOS ne s'impose pas, en cohabitant avec des dizaines d'années de pilotes tiers, de chipsets différents et de constructeurs dont les implémentations divergent. Ce qui explique en partie pourquoi les AirPods fonctionnent de manière transparente sur Mac depuis des années, et ont eu besoin d'une correction spécifique sur Windows en 2026.

La KB5095093 s'inscrit dans un effort de reconquête plus large que Satya Nadella a lui-même évoqué publiquement, admettant que Microsoft devait regagner la confiance des utilisateurs de Windows 11. Le Patch Tuesday de juin avait par ailleurs apporté ses propres problèmes, notamment sur le lancement d'applications Office depuis des logiciels tiers. KB5095093 est une mise à jour séparée, optionnelle, qui n'embarque pas ces régressions.

Si votre casque Bluetooth se comportait bizarrement depuis des mois sur Windows 11, KB5095093 est disponible dans Windows Update ; pensez tout de même à vérifier que votre configuration ne figure pas dans la liste des appareils encore sous safeguard hold avant de l'installer.