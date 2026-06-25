StealC est un infostealer qui aspire les mots de passe, les cookies et les portefeuilles en cryptomonnaies depuis les machines infectées. Amadey sert quant à lui de point d’entrée : actif depuis 2018, ce loader dépose d’autres malwares sur les appareils qu’il compromet, dont StealC. Les deux outils ont été développés par des groupes criminels différents, mais leurs opérateurs utilisaient les mêmes serveurs. Pas très malin.

La Digital Crimes Unit de Microsoft a utilisé Copilot pour analyser les binaires des deux malwares et détecter ce chevauchement. En posant des questions en langage courant plutôt qu’en épluchant manuellement du code, les enquêteurs ont retracé les connexions en quelques minutes, assez pour que les juristes traitent les deux familles comme un seul réseau criminel au sens du RICO, la loi américaine anti-racket. « Il ne suffit plus de s'attaquer aux menaces l'une après l'autre », a déclaré Steven Masada, directeur juridique adjoint de la DCU. « Il faut interrompre la façon dont les attaques sont assemblées ».