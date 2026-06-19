Pour bien comprendre ce que les autorités viennent de frapper, il faut rappeler ce qu’est SocGholish. Associée au groupe TA569, lui-même publiquement lié au groupe cybercriminel russe Evil Corp, cette chaîne d’infection repose sur des sites légitimes compromis, souvent sous WordPress, dans lesquels les attaquants injectent du code chargé de rediriger une partie des visiteurs vers de fausses notifications de mise à jour de navigateur. L’internaute croit télécharger un correctif Chrome, Edge ou Firefox depuis une page dont il n’a aucune raison de se méfier, mais récupère en réalité une première charge malveillante, capable d’ouvrir la voie à d’autres infections.

Dans le détail, Proofpoint décrit une chaîne structurée en trois temps. D’abord, les injections SocGholish sont servies depuis les sites compromis. Ensuite, un service de distribution de trafic filtre les visiteurs selon leur pays, leur navigateur, leur système d’exploitation ou d’autres critères. Enfin, la charge finale, souvent GhoLoader, peut conduire à des infections plus lourdes, notamment à des déploiements de ransomware dans des environnements Active Directory. Au fil des années, les injections SocGholish ont ainsi été associées à plusieurs familles connues, dont WastedLocker, LockBit et RansomHub.

Proofpoint suit TA569 et les infections SocGholish depuis 2018. En huit ans, cette technique de fausse mise à jour a eu le temps de sortir de son propre écosystème, d’inspirer d’autres groupes comme ClearFake, ZPHP ou ErrTraffic, et de s’installer sur des sites à forte audience. Au moment de l’opération, plusieurs plateformes compromises dans les médias, le commerce en ligne, la santé ou l’éducation recevaient encore des millions de visites quotidiennes.