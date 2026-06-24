L'Université de Lorraine complète le tableau. Alain Hehn, vice-président du Conseil scientifique, y voit la preuve tangible de « l'impact de la recherche académique sur le monde socio-économique et sur la société par l'innovation ». Miha Založnik, chercheur CNRS à l'Institut Jean Lamour et directeur du SISLAB, résume l'ADN du labo : ici, « défis industriels et grandes questions scientifiques se nourrissent mutuellement ». À l'heure où la France relance sa filière nucléaire à grande échelle, c'est dans les détails (un grain d'acier, une ségrégation chimique, un modèle numérique affiné) que se joue la fiabilité des centrales de demain.