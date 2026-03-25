Confier des tâches liées à la sécurité nucléaire à des modèles génératifs peut légitimement inquiéter. Mais selon Tom’s Hardware, c’est déjà une réalité industrielle. Aalo Atomics, une startup texane qui conçoit des réacteurs modulaires pour data centers, affirme avoir réduit sa charge de travail liée aux permis de 92 % grâce à la solution de Microsoft, pour une économie estimée à 80 millions de dollars par an. Son CTO Yasir Arafat résume l’enjeu en deux critères : « complexité à l’échelle de l’entreprise et fiabilité en conditions critiques ». Aalo construit actuellement son réacteur expérimental Aalo-X à l’Idaho National Laboratory, avec un objectif de criticité pour mi-2026.