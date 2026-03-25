Microsoft et NVIDIA s’associent pour appliquer l’IA à chaque étape de la construction de centrales nucléaires : conception, permis, chantier, exploitation. Une startup a déjà réduit sa charge administrative de 92 %, économisant 80 millions de dollars par an.
L’IA qui dévore l’énergie va maintenant aider à en produire. C’est le paradoxe assumé de ce partenariat entre Microsoft et NVIDIA : deux géants dont les data centers engloutissent des gigawatts s’attaquent au goulot d’étranglement qui ralentit la construction de nouvelles centrales nucléaires depuis des décennies. Permis qui s’étirent sur des années, données d’ingénierie fragmentées, révisions réglementaires manuelles sur des dizaines de milliers de pages… Autant de freins que les deux entreprises entendent lever avec des jumeaux numériques, des modèles génératifs et des simulations haute fidélité. Le tout, évidemment, sur Azure.
L’IA s’attaque aux quatre phases du nucléaire
Le partenariat couvre l’intégralité du cycle de vie d’une centrale, de la planche à dessin à l’exploitation. En phase de conception, les jumeaux numériques permettent de réutiliser des schémas éprouvés et de simuler l’impact d’une modification avant que le premier boulon soit serré. Pour les permis, l’IA générative prend en charge la rédaction des dossiers réglementaires et l’analyse des écarts, une tâche qui mobilise aujourd’hui des équipes entières pendant des années.
La construction bénéficie de simulations 4D et 5D, ajoutant la planification temporelle et le suivi des coûts aux modèles 3D classiques. L’idée, que NVIDIA applique déjà à la conception de ses propres data centers, consiste à construire virtuellement avant de creuser physiquement. En opération, des capteurs couplés à des jumeaux numériques assurent la détection d’anomalies et la maintenance prédictive. La pile technologique mobilisée est conséquente : Omniverse, Earth 2, PhysicsNeMo, Isaac Sim, Metropolis côté NVIDIA ; Generative AI for Permitting Solution Accelerator et Planetary Computer côté Microsoft, le tout tournant sur Azure.
Nucléaire et IA : une startup valide déjà le concept
Confier des tâches liées à la sécurité nucléaire à des modèles génératifs peut légitimement inquiéter. Mais selon Tom’s Hardware, c’est déjà une réalité industrielle. Aalo Atomics, une startup texane qui conçoit des réacteurs modulaires pour data centers, affirme avoir réduit sa charge de travail liée aux permis de 92 % grâce à la solution de Microsoft, pour une économie estimée à 80 millions de dollars par an. Son CTO Yasir Arafat résume l’enjeu en deux critères : « complexité à l’échelle de l’entreprise et fiabilité en conditions critiques ». Aalo construit actuellement son réacteur expérimental Aalo-X à l’Idaho National Laboratory, avec un objectif de criticité pour mi-2026.
Deux autres acteurs rejoignent l’écosystème : Everstar, startup du programme NVIDIA Inception, apporte une IA spécialisée pour la gestion de workflows nucléaires sur Azure ; Atomic Canyon, dont la plateforme Neutron est désormais disponible sur le Microsoft Marketplace, ouvre l’accès à ces outils via les circuits d’achat enterprise classiques. Le lien entre IA et énergie nucléaire n’est plus théorique : il se structure en écosystème commercial. Pour rappel, la construction du réacteur Vogtle Unit 3 de Southern Company aux États-Unis a pris quatorze ans. Il y a clairement de la marge.
Le pari est cohérent sur le papier : si l’IA peut compresser des années de bureaucratie réglementaire en quelques mois, le retour sur investissement pour l’industrie nucléaire est massif. Reste une question que ni Microsoft ni NVIDIA n’abordent frontalement : jusqu’où peut-on déléguer à un modèle génératif dans un secteur où une erreur de documentation peut avoir des conséquences bien au-delà d’un bug logiciel ?