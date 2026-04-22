Pour y parvenir, les équipes travailleront sur trois fronts. D'abord réduire l'énergie nécessaire à la fabrication des caoutchoucs en recourant à la simulation numérique, pour optimiser le mélange des matières sans gaspillage. Ensuite inventer ensuite de nouvelles architectures de matériaux capables de surpasser les élastomères actuels en termes de résistance et de tenue. Et enfin penser le recyclage dès la naissance du matériau, et non après coup, c'est tout le principe du recyclage en boucle courte.