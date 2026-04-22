Michelin, le CNRS et trois établissements d'enseignement supérieur lancent PolMixLab, un laboratoire commun dédié au développement de caoutchoucs nouvelle génération. Ensemble, ils espèrent concevoir des matériaux polymères plus performants, recyclables et sobres en énergie.
On ne pense pas souvent au caoutchouc lorsqu'on parle de transition écologique, et pourtant. Ce matériau discret mais ô combien utile est au cœur de PolMixLab, un nouveau laboratoire commun inauguré en région Auvergne-Rhône-Alpes ce 22 avril 2026 par Michelin, le CNRS et trois partenaires académiques. Pendant quatre ans, des chercheurs et ingénieurs vont plancher ensemble sur des élastomères à la fois plus performants, recyclables et moins énergivores à fabriquer.
PolMixLab, le laboratoire commun qui réunit Michelin et la recherche académique française
C'est le dixième laboratoire commun entre le CNRS et Michelin actuellement en activité, et il porte un nom qui fleure bon la chimie des polymères, à savoir PolMixLab. Ce LabCom réunit l'expertise industrielle du géant clermontois à l'excellence académique de l'INSA Lyon, de Lyon 1 Université et de l'Université Jean Monnet Saint-Étienne, via les équipes du laboratoire Ingénierie des matériaux polymères.
Les élastomères, dont le caoutchouc est l'exemple le plus connu, sont présents dans des secteurs comme l'aéronautique, la santé, l'automobile et la construction. Ces matériaux polymères, soumis à des exigences de plus en plus importantes, doivent désormais conjuguer performance, durabilité, recyclabilité et sobriété énergétique, aux yeux des acteurs du LabCom. Le défi est ambitieux, un peu par définition d'ailleurs, et PolMixLab entend le relever en mobilisant les meilleures compétences académiques et industrielles disponibles.
Pour y parvenir, les équipes travailleront sur trois fronts. D'abord réduire l'énergie nécessaire à la fabrication des caoutchoucs en recourant à la simulation numérique, pour optimiser le mélange des matières sans gaspillage. Ensuite inventer ensuite de nouvelles architectures de matériaux capables de surpasser les élastomères actuels en termes de résistance et de tenue. Et enfin penser le recyclage dès la naissance du matériau, et non après coup, c'est tout le principe du recyclage en boucle courte.
Des pneus à la salle d'opération, PolMixLab ne se limite pas à l'asphalte
Si l'on pense assez naturellement aux pneus Michelin en évoquant ce projet, les ambitions de PolMixLab vont au-delà du bitume. Les caoutchoucs développés ont bien vocation, comme nous le disions, à trouver des applications dans l'aéronautique, le secteur médical ou l'équipement industriel de haute performance. Michelin, qui se revendique pionnier de la science des matériaux depuis plus de 130 ans, veut étendre ici son expertise bien au-delà du pneumatique.
Du côté académique, l'opportunité est à saisir. Mehdi Gmar, directeur général délégué à l'innovation du CNRS, se félicite d'une relation de confiance « durable depuis les années 1990 » avec Michelin, nourrie de « près de quarante collaborations chaque année ». PolMixLab constitue, selon lui, « une nouvelle étape de cette coopération » orientée vers des matériaux polymères plus performants, recyclables et sobres en énergie.
Quant au choix du territoire, la région Auvergne-Rhône-Alpes, première région industrielle de France, il sonnait comme une évidence. Ce dernier concentre un écosystème scientifique et industriel particulièrement fertile pour ce type de projets. La Région y a déjà investi 9 millions d'euros dans 15 projets autour des matériaux durables en deux ans, ce qui témoigne d'une volonté politique claire de soutenir les partenariats public-privé ambitieux.