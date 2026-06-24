Le texte distingue deux usages. En ligne, les paiements transiteraient par un système basé sur des comptes ; hors ligne, l'argent serait stocké directement sur un appareil, sur le même principe que des espèces. De fait, perdre l'appareil signifierait donc perdre la somme stockée, sans remboursement possible. Pour ce qui est de la confidentialité, le règlement prévoit une protection des données dès la conception, avec notamment des "preuves à divulgation nulle de connaissance" (zero-knowledge proofs), une méthode cryptographique qui vérifie une transaction sans exposer les données personnelles associées. La BCE n'aurait ainsi pas accès à l'identité des utilisateurs.

Tous les prestataires de services de paiement (banques, émetteurs de monnaie électronique, bureaux de poste et plateformes de crypto-actifs régulés) pourraient distribuer l'euro numérique. La plupart des commerces devront l'accepter, même si des exceptions sont prévues pour les indépendants et les TPE. L'ouverture d'un compte, la détention de fonds et les paiements hors ligne resteraient gratuits. Selon la CNIL, ses arbitrages sont encore en discussion sur les plafonds de détention (entre 500 et 3000 euros).

Les eurodéputés veulent que la Commission fixe ce plafond individuel sur recommandation de la BCE, avec une révision au moins tous les deux ans, et réclament pour le Parlement un pouvoir de décision complet sur ce point. Les entreprises, elles, ne pourraient pas détenir d'euros numériques, sauf pour accumuler des paiements entrants pendant 24 heures maximum, et aucun intérêt ne serait versé ni prélevé. Le rapporteur Fernando Navarrete Rojas (PPE) a indiqué que la monnaie numérique compléterait le cash sans s'y substituer, et que la confidentialité serait intégrée dès la conception du système. Rappelons qu'OVHcloud a récemment été choisi par la BCE pour héberger une partie de l'infrastructure de l'euro numérique sur des serveurs basés en Europe.