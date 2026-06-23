Le Qashqai est sorti des chaînes de l’usine de Sunderland, au nord-est de l’Angleterre, pour la première fois en 2007. Presque vingt ans ont passé, mais ce SUV compact est toujours le pilier des ventes européennes de Nissan, à hauteur de 45 % des 330 000 unités écoulées sur le continent en 2025. En 2023, le constructeur avait annoncé une version 100 % électrique de ce modèle, destinée à être produite à Sunderland. Depuis, le projet est au point mort. Six sources proches du dossier ont indiqué à Reuters que le développement avait été arrêté discrètement l’année dernière, dans le cadre d’une revue générale de la gamme.

Nissan n’a pas officiellement confirmé l’information. Dans un communiqué, le groupe a déclaré rester « engagé dans l'expansion de son offre électrifiée, incluant des développements futurs pour le Qashqai », sans apporter de précision sur le calendrier. Selon Reuters, si le projet reprend un jour, le Qashqai électrique n’arriverait pas en concessions avant le début des années 2030, avec plusieurs années de retard sur des rivaux déjà en place.