Foxconn vient de dévoiler le Foxtron Cavira, un SUV électrique de 4,70 m taillé pour concurrencer directement le Tesla Model Y sur le marché taïwanais. Avec une batterie LFP de 82,7 kWh, 468 ch en version haute et une autonomie allant jusqu’à 578 km en cycle WLTC, le Cavira s'aligne sur les standards du segment. La commercialisation démarre à Taïwan, à partir de 33 820 euros.
Foxconn fabrique plus de la moitié des iPhone vendus dans le monde. Le même groupe vient de dévoiler un SUV électrique destiné à concurrencer le Model Y, le plus vendu de Tesla. Le Cavira sort sous la marque Foxtron, co-entreprise fondée en 2020 par Foxconn et le constructeur taïwanais Yulon Motors. Il mesure 4 695 mm de long, avec un empattement de 2 920 mm, soit 2,8 cm de plus que le Model Y. L’habitacle accueille cinq passagers, et le coffre offre 625 litres, extensibles à 1 603 litres, banquette rabattue.
Le catalogue propose deux versions. La première, Emerge Long-Range Edition, embarque un moteur arrière unique de 249 ch et revendique 578 km d’autonomie en cycle WLTC. Le Pioneer Long-Range Performance Edition monte quant à lui à 468 ch avec deux moteurs et boucle le 0 à 100 km/h en 3,8 secondes. Toutes deux partagent la même batterie lithium fer-phosphate de 82,7 kWh, que l’on peut recharger jusqu’à 175 kW en courant continu, soit 10 à 80 % en moins de 30 minutes selon Foxtron. À la caisse en entrée de gamme, comptez 33 820 euros et pour la version haute 37 900 euros. Sur ce marché, le Model Y coûte environ 35 000 euros dans une version assemblée à la Gigafactory de Berlin, car Taïwan exclut les voitures produites en Chine.
La plateforme MIH, un modèle de sous-traitance transposé à l’automobile
Mitsubishi commercialisera une version rebadgée du Bria en Australie et en Nouvelle-Zélande à partir de septembre ou octobre 2026, selon Andy Lee. Le Model C, dont le Cavira dérive directement, fonctionne déjà selon ce principe à Taïwan : Yulon le vend depuis 2023 sous le nom Luxgen n7, et il s’y est écoulé à 7 124 unités en 2024, derrière le seul Tesla Model Y.
Jun Seki, directeur de la stratégie EV chez Foxconn, a confirmé en avril 2025 à Automotive News qu’un client américain prévoyait de commercialiser ce même Model C sous sa propre marque. Il n’a cependant n'a pas divulgué l’identité du client, invoquant la confidentialité contractuelle.
Passer par la Pologne pour pénétrer le marché européen
Le 7 mai dernier, EMP, société d’État polonaise fondée par plusieurs groupes énergétiques publics, a annoncé un partenariat stratégique avec Foxconn pour construire un hub de production et de recherche à Jaworzno, dans le sud de la Pologne. Le projet prévoit un atelier carrosserie, une cabine de peinture, un assemblage de batteries, une chaîne de traction électrique et un centre de R&D. Jun Seki, directeur de la stratégie EV chez Foxconn, a déclaré que le groupe y déploierait ses plateformes ouvertes et son expertise en fabrication pour « servir efficacement le marché européen ».
EMP a ensuite obtenu un prêt de 4,5 milliards de zlotys, soit environ 1,04 milliard d’euros, du fonds national polonais NFOŚiGW, financé par le Plan national de reconstruction. EMP avait développé la marque Izera à partir de 2020, avec une production programmée à Jaworzno dès 2023. Le projet a été abandonné fin 2024. La première voiture sortira de la future ligne en 2029, selon le PDG d’EMP, Cyprian Gronkiewicz. Les accords contraignants entre EMP et Foxconn ne sont pas encore signés, mais ça ne saurait tarder, pour le second semestre de cette année, selon les deux parties.
Par ailleurs, les droits de douane américains introduits par l’administration Trump ont affecté les plans de Foxconn pour le marché américain, sans que le groupe ait officiellement annulé ses projets dans cette région. En août 2025, Foxconn avait revendu l’usine de Lordstown, Ohio, à la société Crescent Dune LLC pour 375 millions de dollars, soit environ 345 millions d’euros.