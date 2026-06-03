Foxconn fabrique plus de la moitié des iPhone vendus dans le monde. Le même groupe vient de dévoiler un SUV électrique destiné à concurrencer le Model Y, le plus vendu de Tesla. Le Cavira sort sous la marque Foxtron, co-entreprise fondée en 2020 par Foxconn et le constructeur taïwanais Yulon Motors. Il mesure 4 695 mm de long, avec un empattement de 2 920 mm, soit 2,8 cm de plus que le Model Y. L’habitacle accueille cinq passagers, et le coffre offre 625 litres, extensibles à 1 603 litres, banquette rabattue.

Le catalogue propose deux versions. La première, Emerge Long-Range Edition, embarque un moteur arrière unique de 249 ch et revendique 578 km d’autonomie en cycle WLTC. Le Pioneer Long-Range Performance Edition monte quant à lui à 468 ch avec deux moteurs et boucle le 0 à 100 km/h en 3,8 secondes. Toutes deux partagent la même batterie lithium fer-phosphate de 82,7 kWh, que l’on peut recharger jusqu’à 175 kW en courant continu, soit 10 à 80 % en moins de 30 minutes selon Foxtron. À la caisse en entrée de gamme, comptez 33 820 euros et pour la version haute 37 900 euros. Sur ce marché, le Model Y coûte environ 35 000 euros dans une version assemblée à la Gigafactory de Berlin, car Taïwan exclut les voitures produites en Chine.