Sur le marché chinois, ce n'est pas l'autonomie ni le prix des batteries qui a mis Honda en difficulté. Dans son communiqué du 12 mars, le constructeur pointe un glissement de critères d'achat que peu avaient anticipé à ce rythme. Les consommateurs chinois privilégient désormais les fonctionnalités logicielles, les mises à jour fréquentes, les systèmes d'aide à la conduite en constante évolution. Pour répondre à ces attentes, il faut des cycles de développement courts et une culture native du software. BYD, Xpeng et leurs concurrents locaux ont les deux. Honda, lui, a bâti des décennies d'excellence mécanique grâce à une organisation taillée pour la durabilité matérielle, pas pour des sprints logiciels tous les six mois.

En allouant des ressources supplémentaires à l'électrique, Honda a dégradé la compétitivité de ses modèles existants en Asie, sans pour autant produire des véhicules assez attractifs pour le marché chinois. Double peine.

Une conférence de presse en mai doit préciser la nouvelle stratégie à moyen terme, avec des hybrides de nouvelle génération pour relancer les ventes au Japon, aux États-Unis et en Inde. Les dividendes ne bougent pas, pour rassurer les investisseurs.