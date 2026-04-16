Nissan passe à la vitesse supérieure sur l’électrification de sa gamme. À l’occasion de son événement « Vision », organisé à son siège mondial au Japon, le constructeur a levé le voile sur un nouveau Juke entièrement électrique. Une annonce loin d’être anodine, tant ce modèle incarne depuis ses débuts l’audace stylistique de la marque. Avec cette nouvelle génération, le crossover urbain entame un virage stratégique majeur, avec pour objectif de séduire un public européen en quête de mobilité zéro émission.