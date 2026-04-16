Avec cette troisième génération, le Juke change de dimension. Le crossover compact emblématique de Nissan revient dans une version profondément remaniée, marquée par une évolution stylistique affirmée et, pour la première fois, une motorisation 100 % électrique.
Nissan passe à la vitesse supérieure sur l’électrification de sa gamme. À l’occasion de son événement « Vision », organisé à son siège mondial au Japon, le constructeur a levé le voile sur un nouveau Juke entièrement électrique. Une annonce loin d’être anodine, tant ce modèle incarne depuis ses débuts l’audace stylistique de la marque. Avec cette nouvelle génération, le crossover urbain entame un virage stratégique majeur, avec pour objectif de séduire un public européen en quête de mobilité zéro émission.
Le nouveau Nissan Juke façon Origami ?
Visuellement, ce nouveau Nissan Juke adopte un style particulièrement acéré, presque déroutant au premier regard. Il ne s’agit pas d’un concept, mais bien du modèle de série attendu pour 2027.
Les flancs semblent sculptés comme du papier plié, dans un esprit très « origami » qui ne laisse pas indifférent. Les portes multiplient les arêtes et cassures, renforçant cette impression de design audacieux et très travaillé.
« Le Juke a toujours incarné un design audacieux et une volonté de bousculer les conventions. Avec cette troisième génération, nous transposons cet esprit à l'ère de l'électrique », explique Clíodhna Lyons, pour le compte de Nissan.
Depuis son lancement en 2010, le Nissan Juke a conquis plus de 1,5 million de clients à travers l’Europe.
Un nouveau Juke 100 % électrique attendu pour le printemps 2027
Avec cette nouvelle génération, le Juke (dont le premier modèle remonte à 2010) va basculer du côté électrique de la force, et sera basé sur la plateforme CMF-EV, avec une production assurée à Sunderland, au Royaume-Uni.
Le constructeur ne dévoile pas encore les motorisations de ce Juke électrique, mais confirme qu’il bénéficiera, à l’instar de la Leaf de troisième génération, de la technologie V2G (Vehicle-to-Grid).
Pour l’heure toutefois, pas question de venir remplacer l’offre actuelle par ce nouveau Juke 100% électrique. Nissan continuera ainsi de proposer sa technologie hybride e‑Power, et confirme que les modèles hybrides tels que le Qashqai e‑Power et le Juke HEV resteront au catalogue, garantissant ainsi aux clients l’accès à des technologies adaptées à leurs besoins.
Avec cette déclinaison 100% électrique, le Juke vient étoffer l’offensive de Nissan sur le Vieux Continent. Il rejoindra une gamme déjà bien fournie, composée notamment de la nouvelle Micra, de la Leaf de troisième génération et du crossover Aariya, sans oublier les utilitaires Townstar et Interstar.
Et ce n’est pas fini, puisqu’un futur modèle positionné sur le segment A est d’ores et déjà dans les cartons, annonce le constructeur. Le lancement de ce nouveau Juke est prévu au printemps 2027.