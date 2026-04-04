MisterDams

Je pense que la charge est le plus gros bémol de ce modèle. Tesla est super en qualité prix, c’est bien équipé, efficient… mais ça a pas beaucoup d’âme : c’est juste efficace (et c’est déjà pas mal). En face la concurrence, dont les chinoises, sort avec la même autonomie mais une charge deux à trois fois plus rapide et un meilleur équipement à prix équivalent ou inférieur, difficile de le justifier avec un toit Solarbay et Android Automotive.

Le Scénic a quand même pour lui la charge 22kW AC (must have en agglomération) et un peu plus de charme, même si il est « l’un des » modèles de SUV Renault quasi copier-coller (Australe, Scénic, Espace).

La Mégane E-Tech me plaisait vraiment à sa sortie, mais comme Renault a changé de piste esthétique en cours de route, elle se retrouve bien seule et s’est ringardisée plus vite. Sans compter la décote d’une Renault face aux Tesla (qui perdent déjà beaucoup trop par rapport à ce qu’elles devraient…)