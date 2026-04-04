Lancé en 2024, le Renault Scénic électrique incarne le renouveau de la familiale chez le constructeur français, laquelle a profité de l’occasion pour passer du monospace au SUV 100% électrique. Mais contre toute attente, sa carrière devrait être écourtée.
Tout fraîchement installé sur le marché, le Renault Scénic électrique voit déjà son horizon se préciser. Commercialisé depuis 2024, celui qui est devenu un SUV familial n’ira finalement pas au-delà de 2028 selon nos confrères d’Automobile Propre, une durée de vie particulièrement courte pour un modèle de ce segment. En coulisses, le constructeur anticipe une profonde mutation technologique et industrielle, avec une toute nouvelle plateforme et une stratégie repensée pour rester dans la course.
Le SUV Renault Scénic débranché dès 2028 ?
En 2025, le Renault Scénic E-Tech a enregistré près de 40 000 immatriculations sur le marché européen. Un résultat solide pour un modèle relativement récent, même s’il reste en retrait face à certains ténors du segment.
Pour le constructeur français, ce SUV familial électrique s’inscrit néanmoins dans une dynamique positive, à l’image d’autres lancements récents comme la Renault 5 E-Tech, tandis que la future Twingo électrique entend séduire avec son look rétro, ainsi qu’un positionnement tarifaire agressif.
En parallèle, Renault poursuit la structuration de sa stratégie électrique à moyen terme. Le groupe prépare activement l’arrivée d’une nouvelle génération de véhicules reposant sur une architecture dédiée plus évoluée, avec l’ambition de gagner en compétitivité sur un marché devenu particulièrement disputé.
Une nouvelle plateforme pour accélérer la transition
C’est dans ce contexte que la plateforme RGEV Medium 2.0 doit entrer en scène. Cette base technique de nouvelle génération est appelée à soutenir les futurs modèles électriques de la marque, attendus à l’horizon 2028 dans le cadre du programme FutuREady. Elle devrait également marquer la fin anticipée de certains véhicules actuels, dont le Scénic E-Tech et le Rafale, tous deux appelés à être remplacés.
L’objectif pour Renault est de renforcer rapidement sa présence sur le segment très porteur des SUV électriques, tout en rationalisant sa gamme. Certains modèles, aujourd’hui proches en termes de positionnement, pourraient en effet entrer en concurrence directe, poussant le constructeur à revoir son catalogue.
Avec cette nouvelle vague de véhicules, Renault promet des avancées significatives, notamment en matière d’autonomie, avec des valeurs pouvant atteindre jusqu’à 750 kilomètres. Le tout, assure le groupe, en veillant à maintenir des tarifs aussi accessibles que possible afin de rester compétitif face à une concurrence toujours plus offensive.
Dans sa version Autonomie Confort, le Renault Scénic E-tech est actuellement proposé au prix de 41 990€, avec la possibilité de bénéficier de la prime Coup de Pouce de 4 830€.