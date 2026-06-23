Bouygues Telecom fête ses 30 ans cette année, et on peut dire que l'anniversaire est plus que réussi pour l'instant. Pas question de souffler les bougies dans la discrétion, non, et parmi les nombreuses annonces faites en 2026, l'opérateur a choisi de s'associer à la Maison Sarah Lavoine pour relooker sa Bbox Wi-Fi 7, proposée dans son offre Ultym, et en faire un objet qu'on ne cache plus, mais qu'on expose à la maison. Moins d'un mois après le lancement de cette édition spéciale, disponible depuis le 26 mai, Clubic a appris ce mardi que plusieurs milliers d'unités ont été vendues, avec une quasi rupture de stock, et seulement quelques exemplaires encore disponibles en boutique avant un réassort prévu mi-août.