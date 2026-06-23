En moins d'un mois, la Bbox Maison Sarah Lavoine de Bouygues Telecom s'est retrouvée en quasi rupture de stock. Plusieurs milliers d'unités de cette édition spéciale Wi-Fi 7 ont déjà trouvé preneur, apprend Clubic.
Bouygues Telecom fête ses 30 ans cette année, et on peut dire que l'anniversaire est plus que réussi pour l'instant. Pas question de souffler les bougies dans la discrétion, non, et parmi les nombreuses annonces faites en 2026, l'opérateur a choisi de s'associer à la Maison Sarah Lavoine pour relooker sa Bbox Wi-Fi 7, proposée dans son offre Ultym, et en faire un objet qu'on ne cache plus, mais qu'on expose à la maison. Moins d'un mois après le lancement de cette édition spéciale, disponible depuis le 26 mai, Clubic a appris ce mardi que plusieurs milliers d'unités ont été vendues, avec une quasi rupture de stock, et seulement quelques exemplaires encore disponibles en boutique avant un réassort prévu mi-août.
La Bbox Wi-Fi 7 Maison Sarah Lavoine a la cote
Avec son design vertical, sa palette bleu-noir-blanc, un jeu de finitions mates et brillantes et un effet miroir en partie centrale, on peut dire que la Bbox Wi-Fi 7 dessinée par la Maison Sarah Lavoine a du style, et qu'elle ne ressemble à aucune autre box du marché. Sarah Lavoine elle-même ne cachait pas sa fierté lors du lancement, auquel nous avions pu assister. « Je trouve que l'objet est très beau. Le design de Bouygues Telecom était déjà très poussé techniquement ; nous, on n'a fait qu'apporter quelque chose en plus. »
Sur le plan technique, car vous savez que c'est notre dada, rien n'a été sacrifié sur l'autel de l'esthétique. On a ici un Wi-Fi 7 certifié, des débits théoriques jusqu'à 8 Gb/s en téléchargement et en envoi, deux répéteurs tri-bande inclus selon diagnostic, et une clé 4G de 200 Go en cas de coupure. La fiche est bien celle de la Bbox Ultym classique, sans la moindre concession.
Et le prix, dans tout ça ? Il est identique au modèle standard, soit 45,99 euros par mois même après la première année, avec un forfait Bouygues Telecom éligible, ou 45,99 euros/mois pendant un an puis 52,99 euros pour les autres abonnés. Choisir le style ne coûte donc pas plus cher, et c'est ce qui a sans doute contribué à l'engouement.
Un phénomène de rupture de stock qui en dit long sur notre rapport aux objets connectés
Pendant des années, la box internet a été l'objet qu'on planque parce qu'il faut tâche au milieu des bibelots issus de ses voyages ou des photos de famille. On a très longtemps choisi de la place derrière un meuble TV, sous une pile de magazines, ou dans un coin discret, sans parfois se douter d'ailleurs que ça pouvait jouer sur ses performances. Bouygues Telecom semble ici tenir son pari de faire de sa box internet étalon un objet de mode.
En quelques semaines, le sold out quasi total de cette édition spéciale montre bien qu'à mesure que les équipements connectés s'installent à demeure dans nos salons, leur apparence devient un critère d'achat à part entière.
Bouygues Telecom n'a pas encore annoncé de suite permanente pour cette collaboration. Cette édition spéciale reste pour l'instant ce qu'elle est, et quelques exemplaires traînent encore en boutique. On sait qu'un réapprovisionnement est attendu pour mi-août. Les retardataires sont prévenus.