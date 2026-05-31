Le design imaginé avec Maison Sarah Lavoine joue clairement la carte de la sobriété. Finitions plus travaillées, lignes épurées, approche plus chaleureuse… Cette Bbox abandonne le look « boîtier éléctronique impersonnel » souvent associé aux équipements réseau traditionnels.

A la place, on retrouve un motif géométrique alternant mat et brillant, inspiré des écailles signatures de Maison Sarah Lavoine et du pétale identitaire de Bouygues Telecom. « Chaque détail a été pensé pour que votre box devienne un véritable objet d’intérieur, à la fois artistique et fonctionnel » indique l’opérateur.