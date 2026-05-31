La box Internet, celle-là même que l’on a tendance à « cacher » dans l’armoire électrique ou au fond du meuble TV, peut-elle devenir un objet déco ? Bouygues Telecom tente le pari avec une édition spéciale imaginée avec Maison Sarah Lavoine.
Longtemps reléguée derrière (ou sous) un meuble TV, coincée entre une multiprise et quelques câbles récalcitrants, la box Internet n’a jamais vraiment été pensée pour être regardée. Fonctionnelle, toujours oui. Désirable, souvent beaucoup moins… Pourtant, nos intérieurs évoluent, nos usages aussi, et les objets technologiques occupent désormais une place centrale dans le salon.
Du côté de chez Bouygues Telecom, on souhaite donner aux abonnés la possibilité d’exhiber enfin fièrement leur box, avec cette édition spéciale de la Bbox, conçue en collaboration avec Maison Sarah Lavoine. Une aubaine pour ceux qui accordent autant d’importance au design des objets qu’à leurs performances, avec une box qui est devenue depuis quelques années déjà, un élément central de chaque foyer. Alors pourquoi ne pas lui offrir un peu d’élégance ?
Une Bbox qui veut pleinement assumer sa présence dans nos salons
Soyons clairs, avec cette édition spéciale, Bouygues Telecom ne cherche aucunement à réinventer la box Internet sur le strict plan technique. L’idée est ailleurs, à savoir transformer un objet purement utilitaire en un élément capable de mieux s’intégrer dans nos espaces de vie.
Le design imaginé avec Maison Sarah Lavoine joue clairement la carte de la sobriété. Finitions plus travaillées, lignes épurées, approche plus chaleureuse… Cette Bbox abandonne le look « boîtier éléctronique impersonnel » souvent associé aux équipements réseau traditionnels.
A la place, on retrouve un motif géométrique alternant mat et brillant, inspiré des écailles signatures de Maison Sarah Lavoine et du pétale identitaire de Bouygues Telecom. « Chaque détail a été pensé pour que votre box devienne un véritable objet d’intérieur, à la fois artistique et fonctionnel » indique l’opérateur.
Depuis quelques années déjà, les géants de la tech cherchent à rendre leurs appareils plus domestiques, presque décoratifs. Enceintes connectées habillées de tissu, téléviseurs qui imitent des tableaux, objets connectés aux lignes minimalistes… La technologie cherche désormais à se fondre dans le décor plutôt qu’à l’envahir.
La fibre B&YOU Pure fibre Plus reste au cœur de l’offre
Derrière cette édition spéciale, on retrouve toutefois une offre déjà bien connue des abonnés, à savoir la B&YOU Pure fibre Plus. Pas de changement côté formule, et c’est probablement une bonne nouvelle pour ceux qui cherchaient avant tout une connexion performante sans engagement.
L’offre est toujours affichée à 26,99 €/mois, sans engagement, avec des débits pouvant atteindre jusqu’à 8 Gb/s en téléchargement et 1 Gb/s en envoi (selon l’éligibilité du logement), sans oublier la compatibilité Wi-Fi 7 (le WiFi 7 tri-bande et le répéteur WiFi 7 sont en option) et l’assistance 24/7.
Streaming en 4K, cloud gaming, téléchargements massifs, multiplication des appareils connectés dans le foyer… Tous ces besoins, qui ont considérablement augmenté ces dernières années, seront bel et bien comblés ici.
Et même si tout le monde n’exploitera pas pleinement de tels débits au quotidien, disposer d’une connexion stable et rapide est devenu un confort domestique indispensable. Et nous l’avons tous constaté un jour, on ne se rend vraiment compte de ce confort que lorsque notre précieuse connexion ralentit.
Quand les opérateurs cherchent à se différencier autrement
Cette collaboration avec Maison Sarah Lavoine illustre aussi une évolution plus large du marché des télécoms. Pendant longtemps, les opérateurs se sont essentiellement affrontés sur les prix, les débits ou les options incluses. Mais l’expérience utilisateur pourrait aussi passer par le design, l’image de marque et la façon dont les équipements s’intègrent dans notre quotidien.
Il faut dire que les box Internet ont progressivement quitté le simple statut d’outil technique, et comme évoqué plus haut, incarnent aujourd’hui le centre névralgique de nos maisons (parfois ultra) connectées. Travailler avec une maison de design française permet ainsi à Bouygues Telecom d’apporter une touche plus lifestyle à un univers généralement très sobre, très technique.
Alors non, cette Bbox édition spéciale ne révolutionnera pas Internet à la maison. Ce n’est d’ailleurs pas son objectif. En revanche, elle raconte quelque chose d’intéressant sur notre rapport aux objets connectés, et le fait que nous ne voulons plus seulement que ceux-ci soient performants, nous voulons aussi qu’ils s’intègrent harmonieusement dans nos vies.
Et finalement, dans un salon où chaque détail compte, il était peut-être temps que la box Internet cesse à son tour d’être l’objet que l’on cache systématiquement par habitude, non ?