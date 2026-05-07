La box Internet a rarement été pensée comme un élément de décoration. Dans beaucoup de foyers, elle reste ce boîtier nécessaire que l'on tente de dissimuler derrière une étagère, un meuble TV ou une pile de livres. Bouygues Telecom veut s'éloigner de cette logique avec une Bbox ultym Maison Sarah Lavoine, disponible à partir du 26 mai, qui reprend les caractéristiques de son offre haut de gamme tout en revendiquant un traitement plus esthétique.

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Une box qui s'affiche et qui ne se cache plus

L'opérateur présente cette édition spéciale comme un objet destiné à être vu, et non plus simplement toléré dans le salon. Une manière de déplacer légèrement le discours autour de la box, longtemps dominé par la vitesse, la couverture Wi-Fi et les débits, pour y ajouter une dimension plus domestique. Après tout, dans un logement de plus en plus connecté, la box reste souvent l'un des rares appareils indispensables que personne n'a vraiment envie d'exposer.