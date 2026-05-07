Pour ses 30 ans, Bouygues Telecom lance une édition spéciale de sa Bbox ultym, imaginée avec la Maison Sarah Lavoine. La technologie ne change pas, avec toujours du Wi-Fi 7 et un positionnement premium, mais l'objet assume désormais une nouvelle ambition, celle de ne plus être caché.
La box Internet a rarement été pensée comme un élément de décoration. Dans beaucoup de foyers, elle reste ce boîtier nécessaire que l'on tente de dissimuler derrière une étagère, un meuble TV ou une pile de livres. Bouygues Telecom veut s'éloigner de cette logique avec une Bbox ultym Maison Sarah Lavoine, disponible à partir du 26 mai, qui reprend les caractéristiques de son offre haut de gamme tout en revendiquant un traitement plus esthétique.
Offre partenaire
Profitez d'une offre de lancement exclusive sur ce nouveau smartphone avec des remises et un cadeau au choix
Offre partenaire
Une box qui s'affiche et qui ne se cache plus
L'opérateur présente cette édition spéciale comme un objet destiné à être vu, et non plus simplement toléré dans le salon. Une manière de déplacer légèrement le discours autour de la box, longtemps dominé par la vitesse, la couverture Wi-Fi et les débits, pour y ajouter une dimension plus domestique. Après tout, dans un logement de plus en plus connecté, la box reste souvent l'un des rares appareils indispensables que personne n'a vraiment envie d'exposer.
Le choix de Bouygues Telecom s'appuie sur le format vertical déjà adopté par ses dernières Bbox, censé favoriser la diffusion du Wi-Fi dans la pièce de vie. Avec cette édition Maison Sarah Lavoine, l'opérateur y ajoute une signature visuelle plus marquée, autour du bleu associé à la designer, du noir et du blanc, avec un jeu de finitions mates et brillantes.
La partie centrale adopte notamment un effet miroir, présenté comme un élément décoratif à part entière. L'objectif est de faire en sorte que la box puisse trouver sa place dans un intérieur sans être immédiatement perçue comme un simple équipement réseau ou informatique.
« Je trouve que l’objet est très beau. Le design de Bouygues Telecom était déjà très poussé techniquement ; nous, on n’a fait qu’apporter quelque chose en plus. C’était très inspirant, ça résonne et ça dialogue avec notre design. », explique la fondatrice de la Maison Sarah Lavoine pas peu fière du résultat obtenu.
Même technologie, habillage différent
Derrière ce travail esthétique, la fiche technique reste celle de la Bbox ultym. L'offre conserve le Wi-Fi 7, des débits annoncés jusqu'à 8 Gb/s en téléchargement comme en envoi, deux répéteurs Wi-Fi inclus (mais non relookés par la Maison Sarah Lavoine, ce qui est un peu dommage) et deux décodeurs TV.
Bouygues Telecom précise que les clients Bbox ultym pourront choisir cette version spéciale sans surcoût, en alternative au modèle classique. L'opérateur parle pour l'instant d'une édition spéciale, sans en faire une nouvelle gamme permanente.
Reste à voir si ce type d'approche trouvera son public. Le marché des box Internet s'est longtemps joué sur la performance et le prix, beaucoup moins sur l'objet lui-même. Mais à mesure que les équipements connectés s'installent durablement dans les pièces de vie, leur apparence devient un sujet plus difficile à ignorer. Et là, il faut bien avouer que l'effet est plutôt réussi…