Microsoft teste les DirectX Dump Files, un nouveau format de rapport de crash GPU pensé pour les développeurs de jeux. L'objectif est de rendre les plantages DirectX plus faciles à analyser, quelle que soit la carte graphique utilisée.
Avec sa nouvelle preview DirectX pour Windows 11, Microsoft veut s’attaquer à l’un des problèmes les plus pénibles du jeu sur PC : le crash GPU difficile à comprendre, et parfois impossible à reproduire. Grâce aux DirectX Dump Files, actuellement en préversion pour les développeurs, Windows pourrait générer un fichier exploitable lorsqu’un TDR survient (Timeout Detection and Recovery), c’est-à-dire lorsque le processeur graphique de la machine cesse de répondre et doit être réinitialisé pour éviter de bloquer tout l'ordinateur.
L’objectif de cette approche est de donner aux studios davantage d’indices pour déterminer si le problème vient du moteur de jeu, du pilote graphique, de la carte graphique ou de la configuration du joueur.
La boîte noire des crashs de GPU
Les DirectX Dump Files prennent la forme d'un fichier .dxdmp généré lorsqu'un TDR se produit. Ce dernier peut contenir des informations venues de plusieurs niveaux de la pile graphique : état matériel, pilotes, runtime Direct3D, noyau graphique de Windows, mais aussi données ajoutées par le jeu lui-même grâce à de nouvelles API D3D12 (jusqu'à 2 Mo de datas personnalisables). Le tout pourra être ensuite analysé dans PIX, l'outil de Microsoft destiné aux développeurs graphiques.
L'enjeu est important sur PC, où un bogue ne se manifeste pas toujours de la même manière selon la carte graphique utilisée, le pilote installé ou la version de Windows. Microsoft indique avoir travaillé avec AMD, NVIDIA, Intel et Qualcomm afin de rendre l'analyse plus cohérente, y compris avec des plugins capables de faire remonter des données propres à chaque GPU.
La preview publique est d'ores et déjà disponible pour les développeurs, avec des prérequis côté Windows 11, Agility SDK et pilotes compatibles. Microsoft précise toutefois que cette phase n'est pas encore destinée aux jeux commerciaux. Le support retail est attendu plus tard, cet automne 2026 probablement avec la sortie de la mise à jour Windows 11 26H2.
- Refonte graphique de l'interface réussie
- Snap amélioré
- Groupes d'ancrage efficaces