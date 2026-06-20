Avec sa nouvelle preview DirectX pour Windows 11, Microsoft veut s’attaquer à l’un des problèmes les plus pénibles du jeu sur PC : le crash GPU difficile à comprendre, et parfois impossible à reproduire. Grâce aux DirectX Dump Files, actuellement en préversion pour les développeurs, Windows pourrait générer un fichier exploitable lorsqu’un TDR survient (Timeout Detection and Recovery), c’est-à-dire lorsque le processeur graphique de la machine cesse de répondre et doit être réinitialisé pour éviter de bloquer tout l'ordinateur.

L’objectif de cette approche est de donner aux studios davantage d’indices pour déterminer si le problème vient du moteur de jeu, du pilote graphique, de la carte graphique ou de la configuration du joueur.

La boîte noire des crashs de GPU

Les DirectX Dump Files prennent la forme d'un fichier .dxdmp généré lorsqu'un TDR se produit. Ce dernier peut contenir des informations venues de plusieurs niveaux de la pile graphique : état matériel, pilotes, runtime Direct3D, noyau graphique de Windows, mais aussi données ajoutées par le jeu lui-même grâce à de nouvelles API D3D12 (jusqu'à 2 Mo de datas personnalisables). Le tout pourra être ensuite analysé dans PIX, l'outil de Microsoft destiné aux développeurs graphiques.