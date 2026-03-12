DirectStorage progresse discrètement mais sûrement. Depuis son introduction avec DirectX 12, l'API de Microsoft a transformé la façon dont les jeux PC accèdent aux données stockées sur SSD, en court-circuitant le CPU pour décompresser les assets directement sur le GPU. Avec la version 1.4, annoncée lors de la GDC 2026, Microsoft franchit une nouvelle étape en intégrant Zstandard (Zstd) à son pipeline de compression : un standard open source développé par Meta, déjà omniprésent dans les OS, le cloud et le web, mais jusqu'ici absent du gaming PC.