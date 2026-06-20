La première bande-annonce de Hexed, le prochain long-métrage d’animation Disney, fait beaucoup parler d'elle. Non pas pour son univers magique ou son héroïne, mais pour un détail de mise en scène qui n’a pas échappé aux internautes, à savoir le fait que tout semble se dérouler… au centre de l’écran.
Dévoilé il y a quelques jours, le premier trailer de Hexed (qui deviendra « Billie à la Croisée des Mondes » chez nous), le nouveau film signé Walt Disney Animation Studios, et attendu en salles en novembre prochain, a rapidement attiré l’attention des internautes. L’histoire suit Billie, une adolescente marginale qui découvre de mystérieux pouvoirs magiques avant d’être propulsée dans le royaume de Hexe, un monde peuplé de sorcières et de créatures fantastiques.
Une bande-annonce qui intrigue autant qu’elle interroge
Mais sur les réseaux sociaux, ce n’est pas vraiment le scénario qui alimente les discussions. De nombreux spectateurs ont en effet remarqué une particularité visuelle assez frappante, avec l’immense majorité de l’action qui semble concentrée au centre du cadre. Personnages, mouvements, effets spéciaux, éléments importants de l'intrigue… tout paraît soigneusement aligné dans une zone centrale particulièrement restreinte.
Rapidement, une théorie a émergé. Et si Disney avait volontairement conçu certaines séquences pour qu’elles soient facilement recadrables au format vertical, sans perdre d’informations essentielles ? Une manière de faciliter le partage sur TikTok, Instagram Reels ou encore YouTube Shorts.
Quand les réseaux sociaux influencent la promo
À première vue, l’idée peut sembler exagérée. Pourtant, elle n’a rien de vraiment absurde dans le contexte actuel, tant une séquence virale sur TikTok peut aujourd’hui générer des millions de vues en quelques heures et offrir à un film une visibilité que les campagnes publicitaires traditionnelles peinent à atteindre.
Aussi, imaginer un trailer (voire un film complet) pensé dès sa conception pour être facilement adapté aux formats verticaux apparaît finalement assez logique. Plus les extraits sont simples à partager, plus ils ont de chances d’être repris par les créateurs de contenu, les médias spécialisés ou les simples spectateurs.
D’ailleurs, certains internautes se sont déjà amusés à retranscrire le trailer de Hexed au format vertical… Et force est d’admettre que le résultat est plutôt bluffant. Malgré la perte des bandes latérales, l’action reste parfaitement lisible, les personnages demeurent au centre de l’attention et l’ensemble conserve une étonnante cohérence visuelle.
Bien sûr, rien ne permet aujourd’hui d’affirmer que Disney a volontairement conçu ce futur Hexed dans cette optique, mais pour de nombreux spectateurs, il est difficile de nier que les réseaux sociaux influencent de plus en plus la manière dont certaines œuvres sont promues… et peut-être même conçues ?
Toujours est-il que Billie, à la Croisée des Mondes, le nouveau film d’animation Disney, est attendu le 25 novembre au cinéma.
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