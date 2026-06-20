Bien sûr, rien ne permet aujourd’hui d’affirmer que Disney a volontairement conçu ce futur Hexed dans cette optique, mais pour de nombreux spectateurs, il est difficile de nier que les réseaux sociaux influencent de plus en plus la manière dont certaines œuvres sont promues… et peut-être même conçues ?

Toujours est-il que Billie, à la Croisée des Mondes, le nouveau film d’animation Disney, est attendu le 25 novembre au cinéma.