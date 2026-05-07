Si l’on se projette, on peut imaginer que Disney+ devienne une vitrine de toutes les activités du groupe, et elles sont nombreuses. Les fans de la marque pourraient ainsi, après avoir regardé un film en famille, se rendre sur le portail consacré à Disneyland Paris pour réserver un séjour ou des billets d’entrée, ou peut-être une croisière Disney Cruise Line si leur budget leur permet. Les licences pourraient également renvoyer vers le Disney Store pour commander des peluches et autres produits dérivés, ou vers des jeux vidéo inspirés des grandes sagas comme Fortnite, qui introduit régulièrement des personnages de la marque. En clair, un portail unique et fermé qui englobe toutes les expériences possibles.

Josh D’Amaro est ce que l'on peut appeler un tech enthusiast, et a souvent poussé Disney à investir dans des partenariats avec les géants de la tech. C’est lui qui, par exemple, a incité Bob Iger à proposer 1 milliard de dollars dans Epic Games, conscient que l’attention des plus jeunes est davantage tournée vers le gaming que la télévision.

Cette vision n’est toutefois pas née avec D’Amaro. Dès novembre dernier, Bob Iger décrivait déjà Disney+ comme un futur portail vers « tout ce qui est Disney », incluant des jeux, du commerce et des contenus générés par l’IA. Sur ce dernier point, Disney repart pratiquement de zéro : son partenariat avec OpenAI autour de Sora, l’outil de génération vidéo qui devait permettre aux fans de créer des contenus inspirés de Mickey Mouse et d’autres personnages iconiques, a été interrompu après la fermeture de l’application par OpenAI.

Dans leur lettre aux actionnaires de mars, D'Amaro et le directeur financier Hugh Johnston ont maintenu le cap, évoquant la volonté de rendre Disney+ « plus engageant, plus personnalisé, et plus central dans la façon dont les fans vivent nos marques ». Des efforts récents sur l’interface et la personnalisation commencent, selon eux, à produire des effets positifs sur l’engagement. Disney dispose des marques, du catalogue et de la base de fans pour concrétiser cette ambition. La question n'est plus de savoir si Disney+ deviendra une super-app, mais à quelle vitesse.