Josh D’Amaro veut faire de Disney+ bien plus qu’une plateforme de streaming. L’application devrait devenir le point de contact unique entre Disney et ses fans, des parcs aux jeux vidéo.
Quand Bob Iger a quitté la direction de Disney en mars dernier, il a laissé derrière lui une feuille de route ambitieuse : transformer Disney+ en portail universel vers tout l’univers de la marque. Son successeur, Josh D’Amaro, ancien patron de la division parcs, compte poursuivre le projet et même accélérer. Lors de la conférence trimestrielle de mercredi 6 mai 2026, il a clairement positionné Disney+ comme la pièce maîtresse de la stratégie numérique du groupe, le lieu où streaming, expériences physiques, sports et jeux vidéo seraient appelés à converger. Une ambition de super-app, portée par l’un des catalogues de marques les plus puissants de la planète.
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Disney+ au centre de toute l’expérience
D’Amaro a été direct lors de l’appel aux investisseurs : « Disney+ devient le point de relation principal entre Disney et ses fans, l'endroit où tout se rejoint ». Une formule qui résume une stratégie dont les contours se précisent. Le nouveau directeur général voit dans les parcs « le centre physique de l'entreprise », et veut faire de Disney+ son pendant numérique, « immersif et interactif », avec pour objectif que les deux dimensions soient « de plus en plus connectées » à long terme.
La logique commerciale derrière cette vision est tout aussi explicite. Disney compte des millions d’abonnés à Disney+ qui ne mettent jamais les pieds dans ses parcs. Pour D’Amaro, ce fossé représente une opportunité : « Je pense que nous avons une vraie chance d'approfondir nos relations directes avec nos fans, en créant une expérience Disney beaucoup plus connectée, à travers le streaming, les sports, les jeux et les expériences » Et Disney+ doit en être le pivot, avec « la technologie comme accélérateur ».
Réduire le churn, c’est-à-dire le taux de désabonnement mensuel, est au cœur de cette réflexion. D’Amaro l’a présenté sans détour comme « l'opportunité la plus significative » dont dispose le groupe, ajoutant qu’il pousse « l'ensemble de l'organisation à en faire une priorité absolue ». Plus l’application devient indispensable au quotidien des fans, moins ils ont de raisons de résilier leur abonnement.
Disney mise sur la technologie pour étendre son royaume
Si l’on se projette, on peut imaginer que Disney+ devienne une vitrine de toutes les activités du groupe, et elles sont nombreuses. Les fans de la marque pourraient ainsi, après avoir regardé un film en famille, se rendre sur le portail consacré à Disneyland Paris pour réserver un séjour ou des billets d’entrée, ou peut-être une croisière Disney Cruise Line si leur budget leur permet. Les licences pourraient également renvoyer vers le Disney Store pour commander des peluches et autres produits dérivés, ou vers des jeux vidéo inspirés des grandes sagas comme Fortnite, qui introduit régulièrement des personnages de la marque. En clair, un portail unique et fermé qui englobe toutes les expériences possibles.
Josh D’Amaro est ce que l'on peut appeler un tech enthusiast, et a souvent poussé Disney à investir dans des partenariats avec les géants de la tech. C’est lui qui, par exemple, a incité Bob Iger à proposer 1 milliard de dollars dans Epic Games, conscient que l’attention des plus jeunes est davantage tournée vers le gaming que la télévision.
Cette vision n’est toutefois pas née avec D’Amaro. Dès novembre dernier, Bob Iger décrivait déjà Disney+ comme un futur portail vers « tout ce qui est Disney », incluant des jeux, du commerce et des contenus générés par l’IA. Sur ce dernier point, Disney repart pratiquement de zéro : son partenariat avec OpenAI autour de Sora, l’outil de génération vidéo qui devait permettre aux fans de créer des contenus inspirés de Mickey Mouse et d’autres personnages iconiques, a été interrompu après la fermeture de l’application par OpenAI.
Dans leur lettre aux actionnaires de mars, D'Amaro et le directeur financier Hugh Johnston ont maintenu le cap, évoquant la volonté de rendre Disney+ « plus engageant, plus personnalisé, et plus central dans la façon dont les fans vivent nos marques ». Des efforts récents sur l’interface et la personnalisation commencent, selon eux, à produire des effets positifs sur l’engagement. Disney dispose des marques, du catalogue et de la base de fans pour concrétiser cette ambition. La question n'est plus de savoir si Disney+ deviendra une super-app, mais à quelle vitesse.
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