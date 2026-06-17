Les lunettes connectées, ce vieux rêve de la tech, trouvent peut-être enfin leur cas d’usage concret. Pas dans le salon, mais sur le terrain : en salle d’opération, en usine, dans un laboratoire de recherche en thérapie cellulaire. NVIDIA vient de rendre disponible en bêta publique NVIDIA XR AI, une bibliothèque open source qui permet aux développeurs de connecter les flux vidéo, audio et capteurs d’un appareil XR à des modèles d’IA, pour délivrer une assistance contextuelle en temps réel. Concrètement : un agent qui voit ce que vous voyez, comprend ce que vous dites, interroge vos systèmes d’entreprise et vous répond sans que vous ayez à décrocher les mains de ce que vous faites.