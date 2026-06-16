Suivre un match dehors a souvent quelque chose d’idéal, non ? Une terrasse, quelques amis, un grand écran, et la possibilité de profiter de l’été sans rester enfermé dans le salon. Dans la pratique, l’expérience se complique vite : un TV classique devient très contraignant à l'extérieur, avec le soleil, l’humidité, la poussière et les écarts de température…
C’est précisément le terrain sur lequel WeMoove entend se positionner avec sa nouvelle gamme Vivaldi Series 4000. La marque française, déjà spécialisée dans les téléviseurs d’intégration, dévoile ici une série de TV 4K conçues pour l’extérieur, capables de rester installées toute l’année sur une terrasse, dans un jardin, près d’une piscine ou dans un espace recevant du public.
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Un TV pensé pour rester dehors toute l’année
Avec cette nouvelle série, WeMoove ne se contente pas de proposer un téléviseur plus lumineux que la moyenne. Les Vivaldi Series 4000 sont avant tout des modèles renforcés, conçus pour résister aux contraintes d’un usage extérieur permanent. La marque annonce une protection contre l’eau, la poussière, les UV, la neige, l’humidité et les fortes variations de température.
Ces téléviseurs bénéficient d’une certification IP55. Autrement dit, ils sont protégés contre les poussières et les projections d’eau, ce qui permet de les installer dehors sans devoir les rentrer à la moindre averse. Il ne s’agit pas pour autant d’écrans destinés à être immergés ou exposés sans précaution à toutes les situations extrêmes, mais la promesse est claire : supporter une utilisation bien plus rude qu’un téléviseur de salon traditionnel.
WeMoove met aussi en avant une installation murale sécurisée, avec un support fourni et une gaine de protection pour les câbles audio, vidéo et d’alimentation. Un détail loin d’être anodin pour un produit destiné à rester dehors, exposé au vent, aux intempéries, mais aussi aux petits animaux ou aux dégradations accidentelles.
Jusqu’à 4 000 cd/m² pour affronter le plein soleil
L’autre argument majeur de cette gamme tient évidemment à la luminosité. WeMoove annonce une dalle QLED+ 4K capable d’atteindre jusqu’à 4 000 cd/m², un chiffre particulièrement élevé, même face aux téléviseurs MiniLED les plus lumineux du marché. Sur le papier, cette réserve de lumière doit permettre de conserver une image lisible en journée, y compris lorsque l’écran est installé dans un environnement très exposé.
C’est tout l’enjeu d’une TV extérieure. Dans un salon, on cherche souvent des noirs profonds, une belle gestion du contraste et une image cinéma. Dehors, les priorités changent : il faut d’abord lutter contre la lumière ambiante et les reflets. La promesse est suffisamment rare pour retenir l’attention, surtout à l’approche d’un été où la Coupe du monde de football donnent envie de délocaliser le salon sur la terrasse.
Enfin, côté usage, les Vivaldi Series 4000 misent sur Google TV, avec l’accès aux principales applications de streaming, plusieurs entrées HDMI et des haut-parleurs intégrés pour accompagner un match ou une diffusion en extérieur. La gamme se décline en 55, 65 et 75 pouces, de quoi viser aussi bien les particuliers que les bars, hôtels ou lieux événementiels.
Reste un point difficile à ignorer : le prix. Les tarifs annoncés débutent autour de 4 999 euros pour le modèle de 55 pouces. À ce niveau, WeMoove ne vend pas seulement une fiche technique, mais un TV 4K pensée pour rester dehors, affronter la météo et conserver une image propre même en plein soleil.