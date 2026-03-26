Haier poursuit son bonhomme de chemin dans l’univers de la maison connectée. Déjà solidement installé sur le marché de l’électroménager, le groupe chinois franchit une nouvelle étape grâce à son retour sur le segment des téléviseurs en France, avec une gamme complète pensée pour couvrir tous les usages.
Du MiniLED haut de gamme à l’OLED, en passant par des modèles QLED plus accessibles, la marque a présenté une offre structurée cette semaine lors d'un évènement organisé au Parc des Princes, en présence d'un ambassadeur de marque en la personne de Claude Makelele. On fait le point sur les différentes gammes TV présentées pour l'occasion.
Un catalogue complet : QLED, QD-MiniLED et OLED
Pour son arrivée sur le marché français, Haier ne fait pas les choses à moitié. La marque introduit en effet une trentaine de références, en couvrant la majorité des technologies d'affichage du moment, mais aussi un large panel de diagonales, de 32 à 115 pouces pour être exact.
L’offre s’articule donc autour des grandes technologies déjà bien installées sur le marché. Les séries S80, S85 et S90 reposent sur des dalles QLED et visent le cœur de gamme, tandis que les modèles M90 et M92 misent sur le MiniLED pour améliorer la précision du rétroéclairage et le contraste perçu. Au sommet de la gamme, le M96 exploite une dalle QD-MiniLED, présentée comme le modèle le plus performant du catalogue, tandis qu’un téléviseur OLED, le C90, vient compléter l’ensemble pour répondre aux attentes des amateurs de pixels autoémissifs !
Haier adopte ici une approche assez classique, mais efficace : couvrir l’ensemble des segments avec une hiérarchie lisible, sans chercher à multiplier les références au-delà du nécessaire.
Homey AI : l’intelligence artificielle comme fil conducteur
Au cœur de cette nouvelle gamme, Haier met en avant sa plateforme Homey AI, pensée comme un élément central de l’expérience utilisateur. L’idée est de proposer un téléviseur capable de s’adapter en permanence aux contenus affichés et à l’environnement de visionnage, sans nécessiter d’intervention manuelle.
Concrètement, le système analyse les scènes en temps réel pour ajuster l’image, le son ou encore la fluidité, avec une attention particulière portée aux usages les plus courants, qu’il s’agisse de films, de sport ou de jeux vidéo. L’ensemble repose sur un processeur développé en partenariat avec MediaTek, chargé de coordonner ces optimisations de manière continue.
Sans révolutionner l’approche déjà adoptée par les principaux acteurs du marché, Haier cherche surtout à unifier ces traitements sous une même logique dans le but de simplifier l'expérience utilisateur.
Une base technique solide pour tous les usages
Sur le plan technique, la proposition d'Haier s’inscrit dans les standards attendus aujourd’hui sur le marché des téléviseurs.
Les modèles les plus avancés mettent en avant une luminosité pouvant atteindre 2000 nits, associée à la prise en charge des formats HDR10+ Adaptive et Dolby Vision IQ, afin d’adapter dynamiquement l’image en fonction du contenu et de la luminosité ambiante.
Le jeu vidéo fait également partie des usages ciblés. Les téléviseurs bénéficient d’un taux de rafraîchissement natif de 144 Hz, avec la possibilité de monter jusqu’à 240 Hz via la technologie DLG, tout en intégrant les fonctionnalités désormais incontournables comme le VRR, l’ALLM ou encore la compatibilité AMD FreeSync Premium Pro. Le S80 de son côté se contente d'une dalle 60 Hz (120 Hz avec DLG).
Côté audio, Haier s’appuie sur un partenaire renommé dans le monde de la Hi-Fi avec KEF sur certains modèles, mais aussi une compatibilité Dolby Atmos qui vient compléter l’expérience. Enfin, pour la partie logicielle, Haier fait le choix de Google TV, un environnement désormais bien installé et qui facilite l’accès aux contenus et applications, tout en s’appuyant sur des fonctions de recherche et de commande vocale.
Prix et disponibilités : une grille large selon les usages
Haier prévoit un déploiement progressif de sa gamme en France, avec une première vague dès le mois d’avril pour les modèles QLED, tandis que les références MiniLED et QD-MiniLED arriveront au troisième trimestre.
Dans le détail, les séries S80, S85 et S90, toutes basées sur la technologie QLED, seront disponibles dès avril. Les tarifs débutent à 529 € pour un modèle S85 en 50 pouces, 549 € pour un S80 en 55 pouces, et montent jusqu’à 2799 € pour un S90 en 100 pouces, avec des paliers intermédiaires à 629 €, 749 €, 779 €, 849 €, 949 € ou encore 1199 € selon les diagonales. Tous les tarifs connus à ce jour sont à retrouver dans le tableau ci-dessous.
|Série
|Technologie
|Tailles
|Disponibilité
|Prix
|S80
|QLED
|55", 65", 75", 85"
|Avril 2026
|549 € (55"), 779 € (65"), 999 € (75"), 1399 € (85")
|S85
|QLED
|50", 55", 65"
|Avril 2026
|529 € (50"), 629 € (55"), 849 € (65")
|S90
|QLED
|55", 65", 75", 100"
|Avril 2026
|749 € (55"), 949 € (65"), 1199 € (75"), 2799 € (100")
|M90
|MiniLED
|55", 65", 75"
|T3 2026
|Prix non communiqués
|M92
|MiniLED
|65", 75", 85"
|T3 2026
|1149 € (65"), 1449 € (75"), 1899 € (85")
|M96
|QD-MiniLED
|100", 115"
|T3 2026
|À partir de 4999 €
|C90
|OLED
|Non précisé
|Non précisé
|Non communiqué
Cette grille tarifaire traduit une volonté claire de couvrir un spectre très large, depuis des modèles accessibles jusqu’à des configurations beaucoup plus ambitieuses, avec un tarif pourtant relativement attractif sur ces références.
En somme, avec cette première gamme de téléviseurs en France, Haier pose les bases d’une offre complète et cohérente, articulée autour des technologies actuelles du marché et d’une forte dimension logicielle. Reste désormais à voir comment la marque parviendra à s’imposer face à des acteurs déjà bien installés, mais aussi comment se comportent ces téléviseurs en conditions réelles, choses que nous tenterons de vérifier lors de tests à venir.
Source : communiqué de presse