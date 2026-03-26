Concrètement, le système analyse les scènes en temps réel pour ajuster l’image, le son ou encore la fluidité, avec une attention particulière portée aux usages les plus courants, qu’il s’agisse de films, de sport ou de jeux vidéo. L’ensemble repose sur un processeur développé en partenariat avec MediaTek, chargé de coordonner ces optimisations de manière continue.



Sans révolutionner l’approche déjà adoptée par les principaux acteurs du marché, Haier cherche surtout à unifier ces traitements sous une même logique dans le but de simplifier l'expérience utilisateur.