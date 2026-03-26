Avec son catalogue de téléviseurs pour 2026, Hisense ne se contente pas de pousser la technologie d’affichage, comme nous l'avons vu avec le RGB MiniLED. Le constructeur s’attaque aussi à un terrain devenu stratégique ces dernières années : celui des téléviseurs lifestyle, pensés non plus seulement comme des écrans, mais comme des objets où design et fonctions s'intègre au quotidien.
De la TV nomade sur batterie aux modèles conçus pour se fondre dans le décor, Hisense élargit son approche avec plusieurs produits aux usages bien distincts, dans une logique qui n’est pas sans rappeler celle initiée par Samsung.
S6 : un téléviseur nomade qui casse les codes
Avec son S6, d'abord présenté sous le nom de FollowMe, abondonné depuis, Hisense propose un objet assez atypique, quand bien même nous avons déjà vu des propositions similaires chez Thomson, Samsung, ou encore LG. Le S6 est donc un téléviseur 4K de 32 pouces, monté sur un pied mobile et surtout équipé d’une batterie offrant jusqu’à 10 heures d’autonomie.
Pensé pour être déplacé facilement d’une pièce à l’autre, ce modèle mise aussi sur un écran tactile et une caméra intégrée, ouvrant la porte à des usages plus hybrides, entre divertissement et communication. Le format vertical est également pris en charge, ce qui traduit une volonté d’adapter le téléviseur à des contenus issus du mobile.
Plus qu’un simple téléviseur, le S6 se rapproche d’un écran connecté mobile, capable de s’intégrer dans des environnements variés, du salon à la chambre, voire à des usages en entreprise ou en magasin par exemple.
Prix indicatif annoncé pour le S6 à 1499 €, avec une disponibilité à partir d'octobre 2026.
CanvasTV (S7) et DécoTV (S5) : Hisense décline sa vision du téléviseur design
La série S7, autrement nommée CanvasTV, s’inscrit pleinement dans la tendance des téléviseurs "tableaux" à la Samsung The Frame. Le CanvasTV mise sur un mode Galerie d’art et une conception haut de gamme pensée pour s’intégrer harmonieusement dans les espaces de vie.
Le but est naturellement de transformer le téléviseur en élément décoratif lorsqu’il n’est pas utilisé, en affichant des œuvres ou des visuels personnalisés plutôt qu’un écran noir.
De son côté, la DécoTV (S5) adopte une approche plus simple, en conservant cette volonté d’intégration esthétique, mais dans un format plus accessible et sans mise en avant de fonctionnalités avancées comme le mode galerie. Il s’agit ici davantage d’un téléviseur au design soigné, pensé pour s’adapter facilement à différents intérieurs, le tout à un tarif particulièrement attractif.
Avec ces deux modèles, Hisense décline ainsi deux niveaux d’approche du téléviseur design : une version plus aboutie et immersive avec le S7, et une alternative plus abordable avec le S5. Une stratégie qui vise à élargir l’accès à ce type de produits, encore largement dominé par quelques acteurs.
Voici les prix indicatifs et disponibilités annoncées pour ces deux séries :
CanvasTV (S7)
- 55S7S : 1199 €
- 65S7S : 1399 €
Disponibilité prévue à partir d'octobre 2026
DécoTV (S5)
- 32S5S : 399 €
La DécoTV (S5) sera quant à elle disponible dès le mois d'avril.
Source : communiqué de presse