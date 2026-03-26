Pensé pour être déplacé facilement d’une pièce à l’autre, ce modèle mise aussi sur un écran tactile et une caméra intégrée, ouvrant la porte à des usages plus hybrides, entre divertissement et communication. Le format vertical est également pris en charge, ce qui traduit une volonté d’adapter le téléviseur à des contenus issus du mobile.



Plus qu’un simple téléviseur, le S6 se rapproche d’un écran connecté mobile, capable de s’intégrer dans des environnements variés, du salon à la chambre, voire à des usages en entreprise ou en magasin par exemple.



Prix indicatif annoncé pour le S6 à 1499 €, avec une disponibilité à partir d'octobre 2026.