Concrètement, Screen Tint applique un voile de couleur sur l'ensemble de l'écran. Six teintes prédéfinies, une couleur personnalisable, un curseur d'intensité. Le raccourci Win+Ctrl+C permet de cycler entre les filtres disponibles. Activer Screen Tint désactive automatiquement les filtres de couleur existants de Windows, et inversement. Deux limites connues : la teinte ne s'applique pas aux contenus HDR ni à certains éléments système (comme les boîtes de dialogue UAC).

Microsoft l'a formulé clairement dans sa documentation officielle :

l'éclairage nocturne réchauffe votre écran pour réduire la lumière bleue qui gêne votre sommeil. La teinte de l'écran réduit « l'intensité » des couleurs de l'écran pour réduire la fatigue oculaire et la sensibilité à la lumière pendant la journée. En d'autres termes, l'Éclairage nocturne protège votre sommeil ; Screen Tint vous aide à survivre à votre journée devant l'écran. Les deux sont cumulables.

Doublon ou vraie nouveauté ?

La question mérite d'être posée, parce que Windows 11 arrive un peu tard sur ce terrain. Les utilisateurs de f.lux ou d'Iris connaissent ce type de réglage depuis des années, macOS propose Night Shift depuis 2016, et les fabricants de moniteurs intègrent leurs propres modes de confort depuis encore plus longtemps. Mais Screen Tint diffère des solutions existantes sur un point concret : la liberté de teinte. Là où l'Éclairage nocturne ne propose que des degrés de chaleur orange, Screen Tint laisse choisir la couleur du voile (certaines teintes vertes ou jaunes sont prescrites pour les personnes dyslexiques, par exemple), ce qui élargit le périmètre au-delà du seul usage sommeil.

Sur l'aspect santé, une nuance s'impose. Les effets de la lumière bleue sur l'endormissement sont réels mais mesurés selon les études les plus récentes (quelques dizaines de minutes de retard au mieux), et le lien entre exposition à la lumière bleue et dégradation oculaire à long terme reste débattu dans la communauté scientifique. Screen Tint vise la fatigue diurne, pas le sommeil : c'est un périmètre plus modeste, mais aussi plus honnête que ce que le terme « filtre lumière bleue » laisse parfois entendre.

Pour l'instant, la fonctionnalité reste cantonnée aux builds Insider, sans date de déploiement en version stable confirmée. Sur un parc qui représente environ 70 % des PC de bureau en France, la migration vers les fonctionnalités Insider reste toujours à venir, et Microsoft ne garantit jamais qu'une option testée dans ces canaux atteindra effectivement le grand public. Si l'Éclairage nocturne vous suffit, Screen Tint n'apporte probablement rien de décisif. Si vous avez toujours voulu une teinte autre que l'orange réchauffé du soir, ou si vous gérez une sensibilité visuelle particulière, ça vaudra la peine d'être testé.

Si vous n'avez pas attendu Microsoft et que f.lux tourne déjà sur votre PC, félicitations : vous étiez en avance d'une décennie.