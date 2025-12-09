La question a le mérite de se poser : pourquoi acheter un anneau lumineux externe quand votre écran peut finalement jouer ce rôle ? C'est le principe même de Camo Streamlight imaginé par Reincubate. Pour faire simple, l'application crée un halo lumineux virtuel autour des bords de votre écran. L'utilisateur peut alors en modifier la forme, l'intensité et la couleur en fonction de ses besoins. Camo Streamlight prend en charge le HDR, ce qui permet d'exploiter pleinement la puissance lumineuse des écrans compatibles avec cette technologie.

L'application propose plusieurs modes d'éclairage. Pour chacun, il est possible d'ajuster la taille de la zone éclairée, de régler la luminosité de l'anneau virtuel et de modifier la teinte ou la température de la lumière. Le PDG de Reincubate, Aidan Fitzpatrick, a intégré des options de contrôle supplémentaires par rapport à la fonction Edge Light qu'Apple teste actuellement sur macOS. Une belle revanche pour Windows, d'autant que l'application reste gratuite.