Fini le temps où vous ressembliez à une silhouette fantomatique lors de vos visioconférences. Une nouvelle application gratuite transforme votre écran Windows 11 en anneau lumineux pour sublimer vos appels vidéo, avec des fonctionnalités qui font même de l'ombre à la solution d'Apple.
Les conditions d'éclairage de nos intérieurs ne sont pas toujours idéales pour les visioconférences. Entre le contre-jour d'une fenêtre et l'absence de lumière naturelle dans certaines pièces, la qualité d'image en prend parfois un coup. De plus, investir dans du matériel dédié n'est pas à la portée de tous. Pour palier cette problématique, Reincubate, l'éditeur de l'application Camo Studio, propose une réponse à ce problème avec Camo Streamlight, un outil qui utilise la luminosité de votre écran pour éclairer votre visage sur Windows 11.
Windows 11 : l'application qui transforme votre écran en studio photo
La question a le mérite de se poser : pourquoi acheter un anneau lumineux externe quand votre écran peut finalement jouer ce rôle ? C'est le principe même de Camo Streamlight imaginé par Reincubate. Pour faire simple, l'application crée un halo lumineux virtuel autour des bords de votre écran. L'utilisateur peut alors en modifier la forme, l'intensité et la couleur en fonction de ses besoins. Camo Streamlight prend en charge le HDR, ce qui permet d'exploiter pleinement la puissance lumineuse des écrans compatibles avec cette technologie.
L'application propose plusieurs modes d'éclairage. Pour chacun, il est possible d'ajuster la taille de la zone éclairée, de régler la luminosité de l'anneau virtuel et de modifier la teinte ou la température de la lumière. Le PDG de Reincubate, Aidan Fitzpatrick, a intégré des options de contrôle supplémentaires par rapport à la fonction Edge Light qu'Apple teste actuellement sur macOS. Une belle revanche pour Windows, d'autant que l'application reste gratuite.
Des résultats bluffants, même avec du matériel standard
D'après les tests longuement menés par nos confrères de Windows Central, avec une webcam Dell UltraSharp de 2021 et un écran de PC portable atteignant 600 nits de luminosité avec support HDR, les résultats sont assez probants. Dans une pièce sombre, Camo Streamlight rend le visage visible et net, tandis que dans un environnement déjà éclairé, l'application ajoute des détails en comblant les zones d'ombre.
De toute évidence, les performances varient selon les caractéristiques de l'écran utilisé. Un grand écran compatible HDR offrira forcément davantage de possibilités pour améliorer l'éclairage durant les appels vidéo qu'un écran qui en est dépourvu. L'application permet qui plus est de basculer rapidement entre les différents modes, ce qui facilite considérablement l'adaptation aux conditions changeantes lors d'une journée de travail.