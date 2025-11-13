Pas toujours simple d’être bien éclairé quand une réunion surprise surgit sur Zoom ou FaceTime. Avec macOS 26.2, Apple introduit une nouveauté pensée pour sauver les visioconférences… et votre visage.
Depuis quelques années, la visioconférence fait partie du quotidien, aussi bien pour le télétravail que pour les appels personnels. Pourtant, un problème persiste : l’éclairage. Entre les pièces trop sombres, les contre-jours et les lampes bricolées en urgence, il n’est pas toujours évident d’obtenir une image flatteuse. Apple semble avoir entendu cette frustration, et propose avec macOS Tahoe 26.2 une solution aussi simple qu’astucieuse. Baptisée Edge Light, cette nouveauté promet d’améliorer automatiquement votre éclairage, sans matériel supplémentaire. L’objectif est clair : offrir aux utilisateurs un rendu plus professionnel, même dans les conditions les moins optimales. Et contrairement à un simple halo lumineux, Apple injecte ici une dose d’intelligence qui fait toute la différence.
Une lumière virtuelle digne d’un ring light… mais en plus malin
Edge Light repose sur un principe simple : transformer les bords de l’écran de votre Mac en source lumineuse virtuelle pour éclairer votre visage. Contrairement à un ring light classique, la fonction ne se contente pas d’inonder la scène de lumière. Grâce au Neural Engine, la puce intégrée au processeur Apple Silicon dédiée aux tâches d'intelligence artificielle, macOS analyse votre position dans le cadre, la taille de votre visage et votre environnement lumineux pour ajuster l’intensité de manière plus précise.
L’Image Signal Processor se charge ensuite d’affiner le rendu pour un résultat plus naturel, capable d’adoucir les ombres sans vous transformer en fantôme trop éclairé. Le système gère aussi les interactions : si votre curseur s’approche du bord de l’écran, Edge Light se rétracte automatiquement pour ne pas gêner votre navigation.
L’option apparaît désormais aux côtés des réglages classiques de visioconférence comme Portrait, Studio Light, les réactions ou les fonds virtuels. Et surtout, elle fonctionne partout : FaceTime bien sûr, Zoom, WebEx et la plupart des applications du marché.
Compatible avec tous les Mac Apple Silicon, et encore meilleur sur les modèles récents
Bonne nouvelle : Edge Light est disponible sur tous les Mac équipés d’une puce Apple Silicon, sans exception. Mieux encore, les modèles lancés en 2024 ou après bénéficient d’un mode automatique. Dans une pièce sombre, macOS peut activer Edge Light de lui-même pour compenser l’absence d’éclairage et éviter que votre visage soit plongé dans l’ombre.
La fonction est aussi disponible sur le Studio Display lorsque celui-ci est connecté à un Mac Apple Silicon, ainsi qu’avec les webcams externes compatibles. Un moyen pour Apple de renforcer sa solution vidéo déjà porté par Cadre centré et Studio Light, sans imposer le moindre accessoire supplémentaire aux utilisateurs. Les vidéastes en herbe, mais aussi les professionnels en télétravail peuvent ainsi bénéficier d'un coup de pouce sans investir des centaines d'euros dans une caméra plus avancée.
Avec Edge Light, macOS 26.2 s’attaque donc à l’un des irritants les plus persistants de la visioconférence — et le fait avec une solution élégante, automatique et surtout très Apple dans l'idée. Rendez-vous en décembre, avec la sortie de la version finale de macOS 26.2, pour la tester en conditions réelles.