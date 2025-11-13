Edge Light repose sur un principe simple : transformer les bords de l’écran de votre Mac en source lumineuse virtuelle pour éclairer votre visage. Contrairement à un ring light classique, la fonction ne se contente pas d’inonder la scène de lumière. Grâce au Neural Engine, la puce intégrée au processeur Apple Silicon dédiée aux tâches d'intelligence artificielle, macOS analyse votre position dans le cadre, la taille de votre visage et votre environnement lumineux pour ajuster l’intensité de manière plus précise.

L’Image Signal Processor se charge ensuite d’affiner le rendu pour un résultat plus naturel, capable d’adoucir les ombres sans vous transformer en fantôme trop éclairé. Le système gère aussi les interactions : si votre curseur s’approche du bord de l’écran, Edge Light se rétracte automatiquement pour ne pas gêner votre navigation.

L’option apparaît désormais aux côtés des réglages classiques de visioconférence comme Portrait, Studio Light, les réactions ou les fonds virtuels. Et surtout, elle fonctionne partout : FaceTime bien sûr, Zoom, WebEx et la plupart des applications du marché.