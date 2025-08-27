Avec Parallels Desktop 26, Apple Intelligence s'invite sur Windows 11 !

Alors qu'Apple devrait donner le coup d'envoi pour macOS 26 début septembre, le logiciel de virtualisation Parallels Desktop dévoile sa nouvelle version pour virtualiser Windows 11.
Beaucoup de professionnels doivent être en mesure de faire tourner Windows - et d’autres systèmes - sur macOS. Et pour assurer un maximum de fluidité, l'application de virtualisation doit pouvoir parti des spécificités du système d'Apple. Avec sa version 26, Parallels Desktop a donc pris en compte les nouveautés de macOS 26 et met l’accent sur la compatibilité immédiate et les performances.
Au fil des différentes versions bêta de macOS 26 Tahoe, Parallels Desktop à peaufiner la nouvelle version de son logiciel. Concrètement, cela permet aux développeurs et aux testeurs utilisant Windows de valider leurs applications Mac ou leurs environnements de travail avant la sortie officielle de l’OS.
Quoi de neuf dans Parallels Desktop 26 ?
Cette mise à jour de Parallels Desktop renforce son volet entreprise en permettant aux équipes IT d’assigner des golden images spécifiques par groupe d’utilisateurs. ,Chaque département peut donc recevoir un environnement virtuel adapté à ses besoins, ce qui réduit les configurations manuelles et permet d'uniformiser les postes de travail. On y retrouve aussi nouveaux outils de contrôle comme le verrouillage des machines virtuelles au sein de l’organisation, l’impossibilité pour les utilisateurs de modifier certains paramètres, ainsi que l’activation obligatoire par SSO (via MDM). Au passage, l’arrivée de Google Workspace et JumpCloud comme fournisseurs d’identité apporte également plus de souplesse dans la gestion des accès.
En pratique, Parallels Desktop 26 améliore également la prise en main des OS virtualisé. Les Mac Apple Silicon peuvent désormais gérer le USB passthrough pour connecter directement des périphériques comme des clés de sécurité, des adaptateurs réseau ou des disques externes. Les applications Windows bénéficient quant à elles de l’intégration des outils d’écriture assistée d’Apple (par exemple Résumer ou Réécrire). Oui d'une certaine manière, Apple Intelligence débarque alors sur Windows ! D'autres s'y sont essayé.
D’autres nouveautés incluent la possibilité d’utiliser Dragon Medical One pour dicter et lancer des macros dans les applications macOS, ainsi que le support natif des caméras virtuelles d’OBS sur Windows, facilitant la diffusion en visioconférence ou le streaming.
Enfin, l’expérience globale des machines virtuelles a été améliorée avec une meilleure gestion du réseau et des VPN, le partage du presse-papiers, une optimisation du glisser-déposer et un passage plus fluide entre les instantanés.
Soulignons aussi une fonction expérimentale d’émulation x86 sur Apple Silicon afin de pouvoir théoriquement faire tourner un système Windows ou Linux conçus initialement pour processeurs Intel.