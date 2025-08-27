Avec Parallels Desktop 26, Apple Intelligence s'invite sur Windows 11 !

D’autres nouveautés incluent la possibilité d’utiliser Dragon Medical One pour dicter et lancer des macros dans les applications macOS, ainsi que le support natif des caméras virtuelles d’OBS sur Windows, facilitant la diffusion en visioconférence ou le streaming.



Enfin, l’expérience globale des machines virtuelles a été améliorée avec une meilleure gestion du réseau et des VPN, le partage du presse-papiers, une optimisation du glisser-déposer et un passage plus fluide entre les instantanés.

Soulignons aussi une fonction expérimentale d’émulation x86 sur Apple Silicon afin de pouvoir théoriquement faire tourner un système Windows ou Linux conçus initialement pour processeurs Intel.



