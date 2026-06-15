Déjà repérée dans la feuille de route Microsoft 365, la fonction de détection du lieu de travail dans Teams se précise. Microsoft confirme son arrivée plus tard cette année, avec un signal fondé sur le Wi-Fi de l’entreprise.
Microsoft n’a pas abandonné son idée. Après une première apparition remarquée dans la feuille de route Microsoft 365, puis plusieurs reports de calendrier sur fond de critiques autour du risque de surveillance des salariés, la fonction de localisation automatique dans Teams se précise. Baptisée Workplace check-in via Wi-Fi, elle s’appuie sur Microsoft Places pour actualiser le lieu de travail lorsqu’un ordinateur se connecte à un réseau d’entreprise configuré. Les salariés auront le choix d’activer ou non l’option, assure Redmond, qui confirme son arrivée courant juin.
Teams pourra bien détecter votre présence au bureau via le Wi-Fi
Dans le détail, Teams ne suivra pas les déplacements en temps réel comme pourrait le faire une application de cartographie. L’application devrait plutôt s’appuyer sur un signal de présence ponctuel, déclenché lors de la connexion au Wi-Fi de l’entreprise.
En clair, si un salarié se connecte au réseau d’un bâtiment donné, Teams pourra en déduire qu’il travaille depuis ce site, voire depuis une zone plus précise si l’organisation a configuré ses points d’accès en conséquence. À l’inverse, si le PC ne se connecte pas à un réseau reconnu comme site professionnel, la présence sera indiquée comme distante.
Pour ce faire, les administrateurs doivent associer les lieux de travail déclarés dans Microsoft Places aux BSSID des bornes Wi-Fi de l’entreprise. Derrière cet acronyme peu parlant se cache l’identifiant propre à un point d’accès physique. Ce n’est donc pas seulement le nom du réseau Wi-Fi qui entre en jeu, mais bien l’équipement auquel l’appareil se connecte. De quoi affiner la localisation sans passer par un suivi GPS.
Microsoft présente toujours Workplace check-in comme un outil de coordination. Dans une grande entreprise, sur un campus composé de plusieurs bâtiments ou dans une organisation répartie entre télétravail et présentiel, savoir qu’une collègue ou un collègue se trouve au bureau peut faciliter la planification d’une réunion, le choix d’un espace de travail ou l’organisation du travail sur site. Pratique pour s’y retrouver dans des plannings éclatés, plus discutable si ce même signal alimente une logique de contrôle abusif des allers et venues des salariés.
Un opt-out existe, mais l’entreprise fixe les règles du jeu
Workplace check-in via Wi-Fi ne sera pas activé par défaut au niveau du tenant Microsoft 365. Les administrateurs devront d’abord le déployer dans l’organisation, puis choisir entre deux modes. Le premier préviendra les utilisateurs et utilisatrices que la fonction est activée pour leur compte, avec une option de désactivation. Le second affichera une bannière demandant leur autorisation avant son activation effective.
La fonction dépendra aussi des autorisations accordées sur l’appareil. Sur Windows 11, Teams devra disposer de l’accès à la localisation au niveau du système, puis obtenir l’accord de l’utilisateur ou de l’utilisatrice dans l’application. Si cet accès est refusé dans Windows, une politique IT ne pourra pas l’activer de force.
Techniquement, les salariés pourront donc dire non. Cela n’empêchera pas un employeur d’imposer ses propres règles internes, voire d’exiger l’usage du check-in Wi-Fi dans l’organisation.
- Qualité des appels, audio comme vidéo
- Fonctions de messagerie
- Version gratuite assez généreuse