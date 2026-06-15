Dans le détail, Teams ne suivra pas les déplacements en temps réel comme pourrait le faire une application de cartographie. L’application devrait plutôt s’appuyer sur un signal de présence ponctuel, déclenché lors de la connexion au Wi-Fi de l’entreprise.

En clair, si un salarié se connecte au réseau d’un bâtiment donné, Teams pourra en déduire qu’il travaille depuis ce site, voire depuis une zone plus précise si l’organisation a configuré ses points d’accès en conséquence. À l’inverse, si le PC ne se connecte pas à un réseau reconnu comme site professionnel, la présence sera indiquée comme distante.

Pour ce faire, les administrateurs doivent associer les lieux de travail déclarés dans Microsoft Places aux BSSID des bornes Wi-Fi de l’entreprise. Derrière cet acronyme peu parlant se cache l’identifiant propre à un point d’accès physique. Ce n’est donc pas seulement le nom du réseau Wi-Fi qui entre en jeu, mais bien l’équipement auquel l’appareil se connecte. De quoi affiner la localisation sans passer par un suivi GPS.

Microsoft présente toujours Workplace check-in comme un outil de coordination. Dans une grande entreprise, sur un campus composé de plusieurs bâtiments ou dans une organisation répartie entre télétravail et présentiel, savoir qu’une collègue ou un collègue se trouve au bureau peut faciliter la planification d’une réunion, le choix d’un espace de travail ou l’organisation du travail sur site. Pratique pour s’y retrouver dans des plannings éclatés, plus discutable si ce même signal alimente une logique de contrôle abusif des allers et venues des salariés.