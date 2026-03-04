Une connexion au Wi-Fi de l’entreprise ou un écran branché sur un dock, et Teams pourrait bientôt mettre à jour automatiquement votre lieu de travail. Une fonction pensée pour faciliter la collaboration, assure Microsoft. Pas pour surveiller les employés, ô grand jamais.
Microsoft prépare l’arrivée d’une nouvelle fonction dans Teams qui pourrait modifier la manière dont la présence au bureau est signalée au sein des organisations. D’après la feuille de route de Microsoft 365, l’application va bientôt pouvoir mettre à jour automatiquement le lieu de travail des utilisateurs et utilisatrices en fonction de plusieurs signaux techniques, comme la connexion au réseau de l’entreprise ou à un équipement de bureau. Un outil déguisé pour mieux surveiller les employés ? Que nenni, assure Microsoft. Juste une façon d’aider les équipes à mieux s’organiser. Évidemment.
On vous croit, mais on préfère vérifier quand même
Dans le détail, la fonctionnalité en question s’appelle Automatic Work Location Update et doit permettre à Teams de savoir d’où travaillent les salariés pour afficher cette information dans leur profil ou dans les outils de planification intégrés à Microsoft 365.
Pour ce faire, l’application s’appuie sur deux types de sources, à savoir ce que l’utilisateur ou l’utilisatrice déclare dans son calendrier, et ce que le système peut déduire de son environnement de travail réel. Teams peut par exemple reconnaître la connexion à un réseau Wi-Fi d’entreprise ou à un périphérique de bureau comme un écran ou une station d’accueil. À partir de ces éléments, l’application peut ajuster automatiquement l’emplacement indiqué et signaler que la personne travaille depuis un site précis.
Microsoft présente cette fonction comme un moyen de faciliter l’organisation du travail hybride. Dans les grandes structures ou sur des campus répartis sur plusieurs bâtiments, savoir qu’un collègue se trouve au bureau ou à distance pourrait ainsi aider à coordonner plus facilement les échanges au quotidien. N’est-ce pas.
Un outil de surveillance ? Surtout pas le genre de la maison
Parce qu’évidemment, l’arrivée de cette fonctionnalité a immédiatement soulevé des critiques autour d’un possible usage de suivi des employés. Un système capable de déterminer si quelqu’un travaille au bureau ou à domicile pourrait en théorie servir à vérifier le respect des politiques de présence imposées par certaines entreprises.
Pour s’en défendre, Microsoft a tenu à préciser que l’option serait désactivée par défaut, laissée à l’appréciation des admins de l’organisation, dépourvue de tout outil de suivi dédié et sans historique de localisation permettant d’analyser les déplacements ou la présence sur site. La firme a également ajouté que les utilisateurs et utilisatrices pourraient toujours choisir de partager ou non leur lieu de travail avec leurs collègues. Un moindre mal, mais pas vraiment le sujet, à plus forte raison quand Redmond détaille aussi comment améliorer la précision de la localisation côté administrateur.
Quoi qu’il en soit, d’accord ou pas, Automatic Work Location Update est en cours de développement et devrait connaître un déploiement mondial en avril prochain.
- Qualité des appels, audio comme vidéo
- Fonctions de messagerie
- Version gratuite assez généreuse