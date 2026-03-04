Dans le détail, la fonctionnalité en question s’appelle Automatic Work Location Update et doit permettre à Teams de savoir d’où travaillent les salariés pour afficher cette information dans leur profil ou dans les outils de planification intégrés à Microsoft 365.

Pour ce faire, l’application s’appuie sur deux types de sources, à savoir ce que l’utilisateur ou l’utilisatrice déclare dans son calendrier, et ce que le système peut déduire de son environnement de travail réel. Teams peut par exemple reconnaître la connexion à un réseau Wi-Fi d’entreprise ou à un périphérique de bureau comme un écran ou une station d’accueil. À partir de ces éléments, l’application peut ajuster automatiquement l’emplacement indiqué et signaler que la personne travaille depuis un site précis.

Microsoft présente cette fonction comme un moyen de faciliter l’organisation du travail hybride. Dans les grandes structures ou sur des campus répartis sur plusieurs bâtiments, savoir qu’un collègue se trouve au bureau ou à distance pourrait ainsi aider à coordonner plus facilement les échanges au quotidien. N’est-ce pas.