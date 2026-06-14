La Présidente de la commission européenne a déjà refusé de rendre publics ses échanges par SMS dans une affaire antérieure au cas Macron. En 2021, la présidente a négocié directement par messages privés avec Albert Bourla, PDG de Pfizer, un contrat d’achat de 1,8 milliard de doses de vaccins contre la Covid-19, pour un montant estimé à 35 milliards d’euros. Le New York Times avait demandé accès à ces échanges en 2022. La Commission a refusé et déclaré ne plus détenir les messages, au motif qu’Ursula von der Leyen avait changé de téléphone plusieurs fois sans en sauvegarder les données.

En mai 2025, le Tribunal de l’UE a jugé ce refus illégal. Dans leur arrêt, les juges ont reproché à la Commission de ne pas avoir expliqué l’inexistence des documents ni précisé si les messages avaient été délibérément supprimés. La Commission n’en a pas pour autant été obligée de produire les SMS introuvables, mais les juges ont établi un principe selon lequel toute institution doit justifier l’absence d’un document réclamé.

Dans cette situation, la Commission se retrouve doublement exposée aux demandes de Teresa Anjinho. Les juges européens sont désormais très vigilants sur les pratiques d’archivage de l’exécutif. Si la Commission ignore la recommandation quelques mois après la condamnation du Tribunal, l’exécutif s’expose à des critiques politiques au Parlement européen difficiles à laisser sans suite.

La Commission dispose de trois mois pour répondre aux conclusions de la Médiatrice. Pourtant, Bruxelles n’a pas encore communiqué de position officielle sur la conservation systématique des messages courts entre responsables politiques.