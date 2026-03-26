Depuis 2021, Meta, Google et Microsoft étaient autorisés à analyser automatiquement vos messages privés sans mandat judiciaire, pour détecter des contenus pédocriminels. Trois types de scan étaient en jeu : la comparaison d'images connues via une empreinte numérique, l'analyse d'images et vidéos inconnues, et l'analyse automatisée de textes. Cette dérogation temporaire expire le 3 avril. Elle ne sera pas renouvelée.

Le vote du 26 mars s'est joué à un seul bulletin d'écart, précisément sur le scan des images et textes inconnus. Le reste du texte a ensuite échoué à obtenir une majorité. Comme nous le rapportions, le Parlement avait déjà voté le 11 mars pour encadrer strictement Chat Control, en excluant les messageries chiffrées de bout en bout. La veille du vote, des élus conservateurs avaient tenté de remettre le texte initial sur la table. La manœuvre n'a pas fonctionné.

Patrick Breyer, ancien eurodéputé du Parti Pirate et figure de l'opposition au texte, estime que les enquêteurs pourront désormais travailler de manière ciblée, sans être noyés sous des faux signalements.