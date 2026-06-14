TeamViewer vous coupe la connexion, AnyDesk veut votre carte bleue, et la fonction Bureau à distance de Windows est réservée à l'édition Pro. RustDesk, lui, est gratuit, open source, et ne vous demandera jamais combien de machines vous contrôlez.
Windows propose bien une fonction de bureau à distance (RDP, pour Remote Desktop Protocol), mais elle est pensée pour accéder à sa propre machine depuis l'extérieur, et réservée à l'édition Pro en tant qu'hôte. TeamViewer et AnyDesk comblent ce manque depuis des années, au prix d'abonnements en hausse et de sessions coupées dès que l'usage ressemble trop à du « professionnel ». RustDesk propose la même chose, open source, chiffré de bout en bout, sans abonnement ni compte obligatoire.
Un ID, un mot de passe : l'écran de l'autre s'ouvre
RustDesk fonctionne sur un principe simple que TeamViewer a popularisé depuis vingt ans : chaque machine génère un identifiant à neuf chiffres et un mot de passe temporaire, renouvelable à chaque session. On communique ces deux informations à l'autre personne, elle les saisit dans son client RustDesk, et la connexion s'établit via un serveur relais. Aucun compte à créer, aucun tunnel VPN à configurer, aucun réglage réseau particulier à toucher.
L'interface rappelle TeamViewer sans la lourdeur des menus empilés : fenêtre de connexion à gauche, liste des machines récentes à droite, qualité d'image ajustable en cours de session. Une fois connecté, on dispose du presse-papiers partagé, du transfert de fichiers par glisser-déposer ou via un gestionnaire intégré, et du redémarrage à distance. L'envoi de combinaisons de touches (Ctrl+Alt+Suppr compris) et le basculement entre moniteurs sont inclus.
RustDesk tourne sur Windows, macOS, Linux, Android et iOS. On peut prendre la main sur un PC depuis un téléphone, ou dépanner un proche à l'autre bout du pays sans bouger de chez soi. Un client web en version bêta existe aussi, pour les cas où aucune installation n'est possible sur la machine contrôlante.
Chiffré, auto-hébergeable, et 116 000 étoiles GitHub pour le confirmer
La distinction de RustDesk tient à son architecture : le code est public (licence AGPL-3.0), la connexion est chiffrée de bout en bout, et vous pouvez remplacer les serveurs relais de l'éditeur par les vôtres. RustDesk Server, la partie serveur open source, s'installe sur n'importe quel VPS (en gros, un ordinateur loué dans un datacenter) en quelques minutes. C'est une architecture vérifiable, pas une promesse de confidentialité enfouie dans une politique d'utilisation.
TeamViewer démarre à une vingtaine d'euros par mois en facturation annuelle pour un usage individuel. AnyDesk ne communique plus ses tarifs publiquement mais reste payant dès qu'on dépasse l'usage personnel déclaré. RustDesk est gratuit via ses serveurs publics, et la version auto-hébergée ne coûte que le serveur choisi.
Plus de 116 000 étoiles GitHub et une version 1.4.7 publiée le 2 juin 2026 confirment que le projet n'est pas à l'abandon, contrairement à plusieurs alternatives open source du même genre parties en fumée après six mois. TeamViewer voulait savoir si j'utilisais le logiciel à des fins professionnelles. RustDesk ne veut même pas savoir qui je suis.