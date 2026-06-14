RustDesk tourne sur Windows, macOS, Linux, Android et iOS. On peut prendre la main sur un PC depuis un téléphone, ou dépanner un proche à l'autre bout du pays sans bouger de chez soi. Un client web en version bêta existe aussi, pour les cas où aucune installation n'est possible sur la machine contrôlante.

Chiffré, auto-hébergeable, et 116 000 étoiles GitHub pour le confirmer

La distinction de RustDesk tient à son architecture : le code est public (licence AGPL-3.0), la connexion est chiffrée de bout en bout, et vous pouvez remplacer les serveurs relais de l'éditeur par les vôtres. RustDesk Server, la partie serveur open source, s'installe sur n'importe quel VPS (en gros, un ordinateur loué dans un datacenter) en quelques minutes. C'est une architecture vérifiable, pas une promesse de confidentialité enfouie dans une politique d'utilisation.

TeamViewer démarre à une vingtaine d'euros par mois en facturation annuelle pour un usage individuel. AnyDesk ne communique plus ses tarifs publiquement mais reste payant dès qu'on dépasse l'usage personnel déclaré. RustDesk est gratuit via ses serveurs publics, et la version auto-hébergée ne coûte que le serveur choisi.

Plus de 116 000 étoiles GitHub et une version 1.4.7 publiée le 2 juin 2026 confirment que le projet n'est pas à l'abandon, contrairement à plusieurs alternatives open source du même genre parties en fumée après six mois. TeamViewer voulait savoir si j'utilisais le logiciel à des fins professionnelles. RustDesk ne veut même pas savoir qui je suis.