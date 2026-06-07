Le principal concurrent de Lively, Wallpaper Engine, s'est imposé sur Steam pour quelques euros, et fait très bien son travail. Lively vise le même usage gratuitement, sous licence GPL, avec un code ouvert hébergé sur GitHub où il rassemble près de dix-neuf mille étoiles. Pour un simple fond d'écran, l'écart de fonctionnalités avec l'option payante reste mince.

La crainte habituelle, face à ce genre d'outil, concerne la consommation de ressources : un bureau animé qui tourne en permanence, c'est autant de processeur et de batterie en moins. Lively a prévu le coup. Le logiciel met automatiquement l'animation en pause quand une application passe en plein écran ou occupe tout l'espace, et peut la couper sur batterie, ce qui réduit l'impact à presque rien quand vous travaillez.

S'ajoute l'argument de la transparence : pas de compte, pas de connexion obligatoire, tout reste sur la machine, et le code ouvert permet de le vérifier.