Windows proposait des fonds d'écran animés en 2007, puis Microsoft a tout supprimé. Quinze ans plus tard, un développeur les ramène gratuitement, là où la référence du genre se paie sur Steam.
Depuis l'abandon de DreamScene à l'époque de Windows Vista, le bureau de Windows est resté désespérément figé : un fond d'écran fixe, et rien d'autre. Pour l'animer, il fallait jusqu'ici passer par Wallpaper Engine, l'application star de Steam, efficace mais payante. Lively Wallpaper propose le même genre de résultat sans rien dépenser.
- Personnalisation avancée des fonds d'écran.
- Compatibilité étendue.
- Impact minimal sur les ressources
Une vidéo, une page web ou un univers 3D en guise de bureau
Lively remplace le fond d'écran statique par à peu près tout ce qui bouge. Une vidéo locale, un GIF, une scène en 3D, une page web interactive, voire l'adresse d'une vidéo YouTube : le logiciel affiche le contenu directement sur le bureau, derrière vos icônes, en boucle. L'effet rappelle ce que faisait DreamScene à ses débuts, en beaucoup plus souple.
L'application s'appuie sur WinUI 3, le langage visuel récent de Windows, ce qui lui donne une interface cohérente avec le reste du système plutôt qu'un panneau de configuration sorti d'une autre décennie. Une bibliothèque intégrée propose des fonds prêts à l'emploi, et l'import d'un fichier ou d'un lien se fait par simple glisser-déposer.
Gratuit face à Wallpaper Engine, et discret sur vos ressources
Le principal concurrent de Lively, Wallpaper Engine, s'est imposé sur Steam pour quelques euros, et fait très bien son travail. Lively vise le même usage gratuitement, sous licence GPL, avec un code ouvert hébergé sur GitHub où il rassemble près de dix-neuf mille étoiles. Pour un simple fond d'écran, l'écart de fonctionnalités avec l'option payante reste mince.
La crainte habituelle, face à ce genre d'outil, concerne la consommation de ressources : un bureau animé qui tourne en permanence, c'est autant de processeur et de batterie en moins. Lively a prévu le coup. Le logiciel met automatiquement l'animation en pause quand une application passe en plein écran ou occupe tout l'espace, et peut la couper sur batterie, ce qui réduit l'impact à presque rien quand vous travaillez.
S'ajoute l'argument de la transparence : pas de compte, pas de connexion obligatoire, tout reste sur la machine, et le code ouvert permet de le vérifier.
- Personnalisation avancée des fonds d'écran.
- Compatibilité étendue.
- Impact minimal sur les ressources