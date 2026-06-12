iOS 27 introduit Connectivity Assist, une fonction héritière de Wi-Fi Assist qui pourrait aller bien plus loin que son prédécesseur. Plutôt que de simplement basculer sur le réseau mobile en cas de Wi-Fi défaillant, elle serait capable d’utiliser les deux connexions simultanément.
Parmi les annonces de la WWDC 2026, certaines fonctionnalités d’iOS 27 attirent moins les regards que le nouveau Siri AI ou les optimisations apportées au système. Connectivity Assist fait partie de ces évolutions discrètes, nichées dans les réglages Wi-Fi, loin des grandes scènes de keynote. Et pourtant, pour quiconque a déjà subi une coupure réseau au mauvais moment, une vidéo qui se fige ou un appel FaceTime qui décroche lors d’un déplacement, cette nouveauté pourrait bien changer quelque chose de concret au quotidien. Le principe est simple sur le papier, mais son fonctionnement exact reste encore à confirmer.
De Wi-Fi Assist à Connectivity Assist : un changement de nom, et peut-être plus encore
Les utilisateurs d’iPhone connaissent depuis plusieurs années la fonction Wi-Fi Assist, accessible dans Réglages > Données mobiles. Son fonctionnement était relativement basique : dès que le signal Wi-Fi devenait trop faible, l’appareil prenait le relais via le réseau cellulaire, en 4G ou en 5G, pour éviter les interruptions de connexion.
Avec iOS 27, cette option disparaît de son emplacement habituel. Elle réapparaît sous le nom de Connectivity Assist, désormais logée dans Réglages > Wi-Fi. Apple la décrit comme permettant d’utiliser les données cellulaires en complément du Wi-Fi pour une connexion plus fiable, une formulation qui laisse entendre une approche différente de la simple substitution.
Un document d’assistance publié par Apple confirme qu’il s’agit bien du nouveau nom de Wi-Fi Assist sur iOS 27 et iPadOS 27, sans préciser pour l’heure si des changements fonctionnels accompagnent ce renommage.
Une gestion réseau plus intelligente en perspective
Sur les forums dédiés aux bêtas, plusieurs développeurs ayant installé la première version de test d’iOS 27 ont rapporté un comportement qui semble inédit : Connectivity Assist ne se contenterait plus de remplacer le Wi-Fi par le réseau mobile, mais pourrait les utiliser conjointement dans certaines situations pour éviter la déconnexion. Cette hypothèse n’a pas encore été officiellement confirmée par Apple, mais elle est renforcée par l’apparition d’une nouvelle notification baptisée Intelligent Connectivity, qui s’affiche lorsque la fonction entre en action.
Au-delà de Connectivity Assist, Apple annonce également des transitions réseau globalement plus fluides. La firme cite deux exemples concrets : un utilisateur qui quitte son domicile en consultant une application de navigation, ou qui reprend un appel FaceTime juste après l’atterrissage d’un avion. Dans les deux cas, l’objectif est que le passage entre Wi-Fi et réseau cellulaire devienne imperceptible.
Si le changement s’avère purement cosmétique, l’impact restera limité. Mais si Connectivity Assist combine réellement Wi-Fi et données mobiles en temps réel, iOS 27 pourrait bien offrir à l’iPhone la gestion réseau la plus intelligente de son histoire.