Les utilisateurs d’iPhone connaissent depuis plusieurs années la fonction Wi-Fi Assist, accessible dans Réglages > Données mobiles. Son fonctionnement était relativement basique : dès que le signal Wi-Fi devenait trop faible, l’appareil prenait le relais via le réseau cellulaire, en 4G ou en 5G, pour éviter les interruptions de connexion.

Avec iOS 27, cette option disparaît de son emplacement habituel. Elle réapparaît sous le nom de Connectivity Assist, désormais logée dans Réglages > Wi-Fi. Apple la décrit comme permettant d’utiliser les données cellulaires en complément du Wi-Fi pour une connexion plus fiable, une formulation qui laisse entendre une approche différente de la simple substitution.

Un document d’assistance publié par Apple confirme qu’il s’agit bien du nouveau nom de Wi-Fi Assist sur iOS 27 et iPadOS 27, sans préciser pour l’heure si des changements fonctionnels accompagnent ce renommage.