La firme de Cupertino a mis à jour ses directives de révision afin de limiter les soumissions d'applications jugées sans valeur ajoutée.
Apple a modifié les règles qui encadrent la validation des applications sur l'App Store, en apportant un langage plus explicite contre ce qu'elle considère comme des applications de faible qualité ou sans intérêt particulier pour les utilisateurs.
Plus de 1000 soumissions par heure
Le contexte de ces changements a été posé par Tim Cook lui-même lors de la keynote d'ouverture de la WWDC, lundi dernier. Le PDG d'Apple a indiqué que les développeurs soumettent désormais "bien plus de 1 000 applications par heure" sur la plateforme, un chiffre qu'il a présenté comme le signe d'un écosystème en bonne santé.
Mais cette croissance a aussi une autre lecture. Les outils de développement assistés par intelligence artificielle ont considérablement facilité la création d'applications, ce qui a ouvert la porte à la multiplication d'applications peu élaborées produites en série.
Apple avait déjà pris des mesures en novembre dernier en révisant ses directives pour sanctionner notamment les applications "copycats", c'est-à-dire celles qui imitent des applications existantes sans apporter quoi que ce soit de nouveau.
Quelques mois plus tard, le site The Information rapportait une hausse de 84 % du nombre de nouvelles applications soumises, une augmentation qui aurait mis sous pression les équipes chargées de la révision. Apple avait alors démenti tout allongement des délais de traitement, précisant que 90 % des soumissions sont traitées en moins de 48 heures, avec un délai moyen de 1,5 jour sur les douze dernières semaines.
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Des catégories d'applications dans le viseur
Cette fois, la marque à la pomme va plus loin. Apple y établit désormais une distinction entre deux types d'applications problématiques.
D'un côté, certaines catégories jugées "bien établies" sur l'App Store, comme les applications de rencontres, les lampes de poche, les fonds d'écran, les minuteries simples ou encore la cartomancie, ne seront plus acceptées en soumission à moins d'offrir "une expérience sensiblement différente ou améliorée". Apple se réserve également le droit de retirer de la plateforme les applications existantes dans ces catégories si elles ne sont pas mises à jour ou si elles n'attirent pas suffisamment d'utilisateurs.
De l'autre, des applications qualifiées de "médiocres, de faible qualité ou peu élaborées". Apple cite en exemple les jeux de boisson, les applications de sons corporels ou à caractère érotique, qui sont désormais explicitement ciblées. Des soumissions répétées de ce type pourront entraîner une exclusion du programme Apple Developer.