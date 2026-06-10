Apple avait déjà pris des mesures en novembre dernier en révisant ses directives pour sanctionner notamment les applications "copycats", c'est-à-dire celles qui imitent des applications existantes sans apporter quoi que ce soit de nouveau.

Quelques mois plus tard, le site The Information rapportait une hausse de 84 % du nombre de nouvelles applications soumises, une augmentation qui aurait mis sous pression les équipes chargées de la révision. Apple avait alors démenti tout allongement des délais de traitement, précisant que 90 % des soumissions sont traitées en moins de 48 heures, avec un délai moyen de 1,5 jour sur les douze dernières semaines.