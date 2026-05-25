Regarder des films ou séries en illimité, sans avoir à payer d'abonnement, c'est séduisant, non ? Peut-être, mais c'est illégal, et c'est prendre beaucoup de risques que de télécharger des applications de streaming pirates, qu'Apple s'efforce de retirer de son magasin d'applications.
Les plateformes de streaming vidéo à la demande coûtent trop cher ? Alors, certains utilisateurs usent de ruses, et se rencardent sur les applications pirates, disponibles gratuitement sur l'AppStore. Car oui, il existe bien des applications de streaming illégales sur le magasin d'applications d'Apple, sans même que la marque ne le sache.
D'autres applications ont vu le jour auparavant
Avant Scrap Vision, d'autres applications ont vu le jour. C'était le cas de Univer Notes notamment, qui avait fait grand bruit, avant de se faire supprimer simplement de l'AppStore. L'été dernier aussi, une application de jeux de mots, cachait en réalité une plateforme de streaming illégale.
Le fonctionnement de cette application repose sur la dissimulation. Pour empêcher Apple de repérer ses fonctions de streaming, l'éditeur restreint l'accès soit par un code, soit par géoblocage. Les serveurs et les équipes de modération d'Apple étant principalement basés aux États-Unis, le blocage géographique de la zone Europe empêche les contrôleurs de voir ce que l'application propose réellement en dehors de ce territoire.
Déjà en 2024, des milliers d'applications de ce type étaient trouvables sur l'AppStore, toutes gratuites, et masquées derrière des jeux ou applications utilitaires.
Il est assez effrayant toutefois, de constater qu'en cachant le contenu d'une application derrière un contenu totalement différent, les sécurités d'Apple puissent être bernées à un tel point.
Action, réaction !
Apple a toutefois profité du lundi matin pour faire un peu de ménage. Ainsi, l'application Scrap Vision a été retirée de l'AppStore. Il n'est pas dit si les utilisateurs qui l'avaient téléchargée auparavant pourront continuer à en profiter.
Généralement, Apple a une certaine latence avant de retirer ce genre d'applications. Il faut déjà que les employés d'Apple confirment que c'est bel et bien une application pirate cachée. Ici en revanche, l'action a été plutôt rapide, après avoir tout de même classé l'application dans le top 12 des utilitaires.
À toutes fins utiles, il est important de rappeler que ces applications de streaming sont strictement illégales. Il s'agit de contenu piraté des plateformes de streaming comme Netflix, Amazon Prime Video, Canal+, HBO ou autres sites de VOD. Le piratage de contenus est sanctionné par une amende pouvant monter jusqu'à 1500 euros, devant un tribunal.
En plus de ça, on ne sait pas vraiment ce que cachent ces applications. Si les sanctions encourues ne suffisent pas, les éditeurs peuvent très bien cacher un bout de code qui siphonne certaines de vos données sans que vous ne vous en rendiez compte.