Le fonctionnement de cette application repose sur la dissimulation. Pour empêcher Apple de repérer ses fonctions de streaming, l'éditeur restreint l'accès soit par un code, soit par géoblocage. Les serveurs et les équipes de modération d'Apple étant principalement basés aux États-Unis, le blocage géographique de la zone Europe empêche les contrôleurs de voir ce que l'application propose réellement en dehors de ce territoire.