Depuis l’entrée en vigueur des règles européennes obligeant Apple à autoriser les boutiques alternatives sur iOS, la firme a instauré un système de notarisation. Cette procédure, déjà en place sur macOS, permet à Apple de vérifier chaque application avant sa diffusion. En cas de révocation, l’app cesse de fonctionner, même si elle a été installée via un store tiers. C’est précisément ce qui est arrivé à iTorrent, un client BitTorrent disponible sur AltStore PAL. Plusieurs utilisateurs ont signalé ces derniers jours l’impossibilité de télécharger l’application. Le développeur a d’abord cru à un problème du store, avant d’apprendre qu’Apple avait désactivé sa certification.
Une révocation soudaine, sans grande explication de la part d'Apple
Dans un message publié sur GitHub, le créateur d’iTorrent affirme avoir découvert la situation sans aucun préavis. « Apple a supprimé la fonction de distribution alternative de mon compte développeur, je ne peux plus ajouter AltStore à la liste de diffusion », écrit-il, précisant que l’application a été retirée « jusqu’à ce qu’une solution soit trouvée ».
Selon lui, le contact avec l’assistance Apple s’est révélé limité, malgré l’intervention de l’équipe d’AltStore PAL. L’affaire aurait été transmise en interne, mais sans véritable explication fournie au développeur. De son côté, Apple n’a pas répondu aux sollicitations du site TorrentFreak, qui a tenté d’obtenir un commentaire officiel.
Cette absence de communication nourrit les critiques d’utilisateurs et de développeurs, qui dénoncent une utilisation abusive du système de notarisation. En théorie, les boutiques tierces devaient offrir une alternative plus libre aux règles strictes de l’App Store. En pratique, Apple conserve un droit de veto en bloquant les apps qu’elle estime non conformes.
Apple garde un contrôle absolu sur ses plateformes
Ce n’est pas la première fois qu’un tel blocage intervient. En 2023, Apple avait déjà suspendu l’application Mini vMac, un émulateur de vieux Mac, pour usage non autorisé du nom « Mac » et pour avoir favorisé l’exécution de macOS sur du matériel tiers.
Dans le cas d’iTorrent, Apple n’a pas précisé s’il s’agissait d’un problème de sécurité ou d’une application de sa politique anti-torrent déjà en vigueur dans l’App Store. Le flou autour des critères utilisés interroge, d’autant que l’app était disponible depuis près d’un an sur AltStore PAL.
Cette révocation interroge sur les limites réelles des boutiques alternatives iOS. Si la Commission européenne a imposé leur existence, Apple conserve un contrôle indirect via la notarisation. Une manière, selon certains observateurs, de prolonger son influence sur la distribution d’applications en dehors de son store officiel. Reste à savoir si la firme acceptera d’apporter des justifications claires ou si cette affaire restera une illustration des tensions autour de son modèle fermé.