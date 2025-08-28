Dans un message publié sur GitHub, le créateur d’iTorrent affirme avoir découvert la situation sans aucun préavis. « Apple a supprimé la fonction de distribution alternative de mon compte développeur, je ne peux plus ajouter AltStore à la liste de diffusion », écrit-il, précisant que l’application a été retirée « jusqu’à ce qu’une solution soit trouvée ».

Selon lui, le contact avec l’assistance Apple s’est révélé limité, malgré l’intervention de l’équipe d’AltStore PAL. L’affaire aurait été transmise en interne, mais sans véritable explication fournie au développeur. De son côté, Apple n’a pas répondu aux sollicitations du site TorrentFreak, qui a tenté d’obtenir un commentaire officiel.

Cette absence de communication nourrit les critiques d’utilisateurs et de développeurs, qui dénoncent une utilisation abusive du système de notarisation. En théorie, les boutiques tierces devaient offrir une alternative plus libre aux règles strictes de l’App Store. En pratique, Apple conserve un droit de veto en bloquant les apps qu’elle estime non conformes.