Pour trouver ces six étoiles dévoreuses de mondes, l'équipe a épluché les données du relevé spectroscopique Gaia-ESO, obtenues grâce à l'instrument FLAMES installé sur le Very Large Telescope (VLT) de l'ESO (European Southern Observatory) au Chili. Depuis sa première campagne d'observation en 2011, ce programme a analysé la composition chimique de milliers d'étoiles de la galaxie. Les chercheurs se sont concentrés sur un type particulier de population stellaire : les amas ouverts.

Ces regroupements d'étoiles sont de parfaits candidats pour repérer une étoile qui détonne par sa composition chimique, car tous leurs membres sont issus d'un même nuage de gaz effondré sur lui-même il y a quelques millions ou centaines de millions d'années. Ils sont comparables à des cohortes d'étoiles jumelles, ce qui élimine d'emblée la plupart des facteurs de confusion habituellement rencontrés en spectroscopie stellaire. L'équipe pouvait donc se concentrer sur l'essentiel : traquer, parmi les naines rouges d'un même amas, celles dont la quantité de lithium dépassait celle de leurs voisines.

En tout, ils en ont retenu 318, mais seulement six d'entre elles présentaient une concentration de lithium incompatible avec leur âge. Réparties dans trois amas bien connus des astronomes (NGC 2451a, Blanco 1 et NGC 2516), à l'âge idéal pour piéger des étoiles cannibales : entre 50 et 200 millions d'années. Une septième étoile, écartée par la suite, complétait initialement la liste.

Restait à éliminer les fausses pistes. Première hypothèse à examiner : et si l'une de ces étoiles n'appartenait pas réellement à son amas ? Une naine rouge plus jeune, encore gorgée de lithium parce que sa fournaise n'aurait pas eu le temps de le détruire, pourrait théoriquement s'être glissée dans l'amas par simple coïncidence. Cette hypothèse a été écartée par l'examen des vitesses propres et de la position des étoiles dans le diagramme couleur-magnitude : les six suspectes partageaient rigoureusement les mêmes paramètres dynamiques que leurs sœurs, signe qu'elles sont bien nées dans l'amas.

Seconde piste : une rotation rapide ou une activité magnétique intense aurait-elle pu freiner la destruction du lithium ? Ces deux phénomènes perturbent, en effet, le brassage convectif qui plonge le lithium vers le cœur fusionnant, et pourraient en théorie en préserver des traces en surface. Là encore, échec : les six étoiles figuraient parmi les corps en rotation les plus lents de leurs amas respectifs, et ne montrent aucune activité magnétique inhabituelle.

Par élimination, la seule explication encore viable était celle de l'engloutissement de matière planétaire par chacune des six étoiles. Les modèles utilisés par l'équipe de Keele indiquent qu'il a fallu, dans chaque cas, qu'entre trois et dix masses terrestres de roche soient absorbées pour qu'elles contiennent autant de lithium. Plusieurs planètes telluriques, donc, avalées au cours des derniers millions d'années. Peut-on conclure pour autant à un événement rarissime à l'échelle galactique ? Oui et non. La rareté que l'on observe ici relève surtout d'un biais de détection : ces traces chimiques ne sont visibles que pendant une fenêtre temporelle limitée.

Selon les estimations de l'équipe, 2 à 3 % des naines rouges de faible masse comme celles-ci pourraient être des étoiles cannibales, bien qu'elles puissent être plus fréquentes si le lithium absorbé ne reste pas indéfiniment détectable à leur surface. Une fois ingérée, la matière planétaire continue de se mélanger lentement aux couches internes de l'étoile, où la fusion finit par éliminer le lithium fraîchement apporté. Le taux réel de naines rouges ayant connu un tel épisode pourrait donc être nettement supérieur à celui que les six cas étudiés laissent supposer.

Notre propre Soleil aurait, lui aussi, dans sa prime jeunesse, avalé quelques planètes, il y a de cela 4,5 milliards d'années. Une parenté qui suggère peut-être que ce phénomène serait finalement assez ordinaire dans les premiers stades de formation des systèmes planétaires. Pour confirmer ou infirmer cette hypothèse, la méthode de détection utilisée par Jeffries et ses collègues pourrait devenir un standard en nécroplanétologie. Ces six naines rouges ne sont peut-être que la pointe émergée de l'iceberg et il est possible que le relevé Gaia-ESO regorge de cas similaires dormant encore dans ses archives.