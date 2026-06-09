Dans le détail, Meta a confirmé avoir interrompu des tentatives de spear phishing liées à NSO Group après avoir enquêté sur des signalements d’utilisateurs et d’utilisatrices. D’après l’entreprise, les attaquants auraient cherché à convaincre leurs cibles de cliquer sur des liens malveillants, qui les redirigeaient ensuite vers des sites externes à WhatsApp.

Le mode opératoire décrit par Meta diffère donc des attaques zero-click les plus connues, capables de compromettre un smartphone sans action visible de la victime. Ici, l’attaque supposait au contraire une interaction, à savoir un clic obtenu par manipulation. Une logique plus proche des campagnes one-click déjà associées à NSO Group, moins furtives qu’une compromission sans interaction, mais tout aussi compatibles avec des opérations de surveillance ciblée.

En parallèle, la maison mère de WhatsApp a également indiqué avoir repéré des comptes et des groupes de test créés sur la messagerie, depuis supprimés. Les trois domaines signalés, ghazacast[.]com, fr24cast[.]com et ikhwancast[.]com, évoquent des leurres à coloration médiatique, politique ou liée au Moyen-Orient. Rien ne permet d’identifier précisément les personnes visées, mais ce registre renvoie aux pratiques déjà documentées autour de NSO Group et de Pegasus, logiciel espion commercial vendu à des États et historiquement utilisé contre des journalistes, des activistes, des responsables politiques et des membres de la société civile.