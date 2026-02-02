Affaire WhatsApp : suite aux accusations, une enquête est en cours sur le chiffrement des messages

Deux anciens modérateurs de contenu, employés via la société de conseil Accenture, ont témoigné devant un enquêteur du Bureau of Industry and Security. Leur récit contredit frontalement les déclarations publiques de Meta : ils assurent avoir disposé d'un "accès illimité" aux messages WhatsApp. Le rapport d'enquête, daté de juillet 2025 et baptisé "Operation Sourced Encryption", précise que ces modérateurs travaillaient depuis un bureau à Austin, au Texas, dès fin 2018.

Larkin Fordyce, l'un des deux témoins identifiés dans le document, confirme avoir été interrogé par les autorités. Il explique que les équipes de Facebook pouvaient "extraire ce qu'elles voulaient" avant même que les modérateurs obtiennent leur propre accès aux communications. Une autre source mentionne avoir vérifié cet accès auprès d'un employé de Facebook, lequel confirmait pouvoir remonter dans l'historique des messages WhatsApp chiffrés, notamment dans le cadre d'affaires criminelles.