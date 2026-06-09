Depuis les premiers essais nucléaires des années 1940, la modélisation des retombées radioactives et leur dynamique chimique sont principalement calculées par ordinateur. Des hypothèses qui ne sont jamais vraiment testées dans les conditions contrôlées d'un laboratoire. Pour la première fois, des chercheurs ont réussi à recréer une boule de feu nucléaire, sans explosion et ont réussi à mettre en évidence une réaction chimique que les modèles standards, par construction, étaient incapables de prédire.
En moins d'un millionième de seconde, une explosion nucléaire ou un grave accident de réacteur vaporise tout ce qui se trouve dans son périmètre immédiat. L'énergie libérée est tellement intense qu'elle transforme l'air ambiant, l'eau et la matière solide en un nuage incandescent de gaz et de plasma (un état de la matière où les atomes sont si énergétiques qu'ils perdent leurs électrons). C'est en se refroidissant, que ce nuage donne naissance aux retombées radioactives : les vapeurs se condensent en minuscules particules solides qui emportent avec elles des éléments radioactifs, avant d'être dispersées par les vents sur des centaines, parfois des milliers de kilomètres.
Nous connaissons ce processus principalement grâce aux travaux du chimiste Edward Freiling, en 1961, qui avait formulé ses hypothèses à partir des données des essais nucléaires atmosphériques américains des années 1950. Depuis, elles n'avaient jamais été confrontées à des mesures expérimentales en laboratoire. En effet, les équations de Freiling avaient été calculées par observation inverse : analyser des particules déjà solidifiées pour remonter aux conditions de leur formation, sans jamais avoir pu les mesurer au moment où elles se produisaient.
Ces paramètres sont pourtant déterminants pour évaluer la dangerosité d'un nuage radioactif : sa dispersion, sa solubilité, la taille et le poids des particules qui le composent, et, en cas d'incident, reconstituer ce qui s'est passé à partir des débris collectés. Grâce aux travaux du Lawrence Livermore National Laboratory (LLNL), laboratoire national américain spécialisé dans les sciences nucléaires, ce vide expérimental vient d'être comblé, nuançant les hypothèses de Freiling. Publiée le 24 avril 2026 dans la revue Analytical Chemistry, leur étude reproduit pour la première fois en laboratoire la transformation de la matière au cœur d'une boule de feu nucléaire.
Un réacteur pour simuler une explosion nucléaire… sans explosion
Pour reproduire les conditions de formation des retombées sans déclencher la moindre réaction nucléaire, l'équipe a eu recours à un réacteur à flux de plasma. Un dispositif constitué d'un tube d'environ un mètre dans lequel des éléments sont portés à des températures avoisinant 5 000 kelvins (soit près de 4 700 °C), avant d'être acheminés vers des zones de température décroissante qui reproduisent, étape par étape, le refroidissement d'une boule de feu nucléaire (voir photo ci-dessous). Grâce à lui, les chercheurs ont pu analyser la phase de refroidissement : comment chaque élément se solidifie et si la vitesse à laquelle la température chute modifie la composition des particules produites.
Trois éléments ont été introduits dans le réacteur, choisis pour couvrir un spectre de comportements représentatif d'un vrai nuage de retombées radioactives. L'uranium, combustible de base des réacteurs nucléaires et de nombreuses armes ; le césium, sous-produit radioactif inévitable de la fission nucléaire (la division d'un noyau lourd en fragments plus légers) ; et le cérium, substitut chimique du plutonium en raison de ses propriétés thermiques comparables. Ensemble, ils couvrent deux catégories chimiques fondamentales : les éléments réfractaires, qui se condensent à haute température, et les éléments volatils, qui restent gazeux bien plus longtemps ; soit les deux extrêmes que l'on retrouve dans tout nuage radioactif.
Les chercheurs ont fait varier un paramètre clé : le rythme auquel les éléments se refroidissaient lors du passage dans le tube. Dans le premier cas, la température décroissait de façon continue et régulière tout au long du tube. Dans le second, les éléments étaient d'abord maintenus à haute température pendant une durée prolongée, avant d'être refroidis soudainement. « La durée pendant laquelle les matériaux restent à haute température peut modifier les réactions chimiques et la façon dont les éléments volatils comme le césium s'incorporent aux particules », explique Rakia Dhaoui, chimiste au LLNL et auteure principale de l'étude. En analysant les trois éléments à la sortie du tube, l'équipe a compris que l'un des trois ne s'était pas comporté comme les modèles de Freiling le prédisaient depuis 1961 : le césium.
Le césium : l'outsider des retombées radioactives
L'uranium et le cérium se sont comportés conformément aux prédictions : réfractaires, ils se sont condensés tôt lors du refroidissement dans les deux profils de refroidissement testés, avec quelques différences mineures dans leur spéciation chimique (la nature des composés formés) selon la durée d'exposition à haute température.
Le césium, lui est allé complètement à l'encontre des hypothèses de Freiling. Premièrement, il a refroidi et s'est condensé bien plus tard, ce qui s'explique par sa plus grande volatilité (sa tendance à rester sous forme gazeuse à haute température). Deuxièmement, lorsque les éléments restaient longtemps exposés à la chaleur avant de refroidir, le césium a réagi avec l'uranium pour former du Cs₂U₂O₇, un uranate de césium (oxyde mixte associant les deux éléments) encore plus riche en césium que le Cs₂UO₄ (tétraoxouranate de dicésium), davantage présent quand il était refroidi lentement.
Dans les deux cas, sa distribution dans la phase condensée était bien plus étendue et uniforme que ce que les modèles d'équilibre de Freiling prédisaient ; ces derniers supposaient que chaque élément se condense seul, à une température fixe, sans interagir chimiquement avec les éléments voisins pendant le refroidissement.
Fort bien ; que faire désormais de cette information ? Si elle peut paraître quelque peu abstraite pour quiconque n'est pas spécialement passionné par la chimie, voici ce qu'elle change dans la vraie vie : les équipes déployées après un incident nucléaire analysent les débris radioactifs pour reconstruire ce qui s'est passé et évaluer l'exposition des populations. Ce travail repose sur des modèles chimiques qui prédisent quels composés se sont formés et dans quelles conditions. Si le césium y est mal décrit, l'analyse des débris l'est aussi.
« Ces particules conservent une trace de la façon dont elles se sont formées. En étudiant ces processus dans un système contrôlé, nous pouvons remplacer des hypothèses par des mesures, améliorer les modèles utilisés pour interpréter les débris nucléaires et soutenir la prise de décision au moment où elle compte le plus », résume Dhaoui.
Même si les chercheurs reconnaissent volontiers que leur expérience reste une simplification par rapport à un incident qui se déroulerait dans la vie réelle, elle a tout de même montré que le césium se comportait différemment de ce que les modèles supposaient depuis 1961. L'un des radionucléides les plus surveillés au monde depuis l'incident de Tchernobyl et celui de Fukushima, justement en raison de sa volatilité, qui lui permet de voyager loin, et de sa solubilité, qui facilite son absorption par les organismes vivants et sa migration dans les sols. Deux propriétés déterminées par la forme chimique sous laquelle il se condense et que les équations de Freiling ne décrivaient pas tout à fait fidèlement. Ils prévoient déjà, dans une prochaine expérience, d'intégrer au réacteur des éléments supplémentaires (béton, fer, silicates, verre, etc.), pour se rapprocher au plus près des conditions d'une réelle boule de feu nucléaire.