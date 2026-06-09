L'uranium et le cérium se sont comportés conformément aux prédictions : réfractaires, ils se sont condensés tôt lors du refroidissement dans les deux profils de refroidissement testés, avec quelques différences mineures dans leur spéciation chimique (la nature des composés formés) selon la durée d'exposition à haute température.

Le césium, lui est allé complètement à l'encontre des hypothèses de Freiling. Premièrement, il a refroidi et s'est condensé bien plus tard, ce qui s'explique par sa plus grande volatilité (sa tendance à rester sous forme gazeuse à haute température). Deuxièmement, lorsque les éléments restaient longtemps exposés à la chaleur avant de refroidir, le césium a réagi avec l'uranium pour former du Cs₂U₂O₇, un uranate de césium (oxyde mixte associant les deux éléments) encore plus riche en césium que le Cs₂UO₄ (tétraoxouranate de dicésium), davantage présent quand il était refroidi lentement.

Dans les deux cas, sa distribution dans la phase condensée était bien plus étendue et uniforme que ce que les modèles d'équilibre de Freiling prédisaient ; ces derniers supposaient que chaque élément se condense seul, à une température fixe, sans interagir chimiquement avec les éléments voisins pendant le refroidissement.

Fort bien ; que faire désormais de cette information ? Si elle peut paraître quelque peu abstraite pour quiconque n'est pas spécialement passionné par la chimie, voici ce qu'elle change dans la vraie vie : les équipes déployées après un incident nucléaire analysent les débris radioactifs pour reconstruire ce qui s'est passé et évaluer l'exposition des populations. Ce travail repose sur des modèles chimiques qui prédisent quels composés se sont formés et dans quelles conditions. Si le césium y est mal décrit, l'analyse des débris l'est aussi.

« Ces particules conservent une trace de la façon dont elles se sont formées. En étudiant ces processus dans un système contrôlé, nous pouvons remplacer des hypothèses par des mesures, améliorer les modèles utilisés pour interpréter les débris nucléaires et soutenir la prise de décision au moment où elle compte le plus », résume Dhaoui.

Même si les chercheurs reconnaissent volontiers que leur expérience reste une simplification par rapport à un incident qui se déroulerait dans la vie réelle, elle a tout de même montré que le césium se comportait différemment de ce que les modèles supposaient depuis 1961. L'un des radionucléides les plus surveillés au monde depuis l'incident de Tchernobyl et celui de Fukushima, justement en raison de sa volatilité, qui lui permet de voyager loin, et de sa solubilité, qui facilite son absorption par les organismes vivants et sa migration dans les sols. Deux propriétés déterminées par la forme chimique sous laquelle il se condense et que les équations de Freiling ne décrivaient pas tout à fait fidèlement. Ils prévoient déjà, dans une prochaine expérience, d'intégrer au réacteur des éléments supplémentaires (béton, fer, silicates, verre, etc.), pour se rapprocher au plus près des conditions d'une réelle boule de feu nucléaire.