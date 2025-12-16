Kim Kearfott, professeure en ingénierie nucléaire à l'Université du Michigan, explique cette révolution à nos confrères de Wired. Elle a installé des détecteurs partout : sur les toits, dans les sous-sols, et même dans les bâtiments adjacents. « La pandémie m'a terrifiée parce qu'il n'y a pas de moyen simple de détecter le virus Covid. Là, je peux attraper un détecteur et immédiatement détecter la radiation. »