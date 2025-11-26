Le verdict était attendu depuis neuf ans, et voilà que l'Agence nationale de sécurité sanitaire (ANSES) dévoile ce 26 novembre 2025 les résultats de son enquête sur les radiofréquences et le cancer. Des dizaines de chercheurs ont été mobilisés pour étudier et disséquer près de mille études pour faire un lien, ou pas. La conclusion ressemble malheureusement à un non-lieu scientifique. En l'état, il est impossible d'établir un lien de causalité entre l'exposition aux ondes et l'apparition de cancers.