La centrale nucléaire de Flamanville compte trois réacteurs, dont le plus connu, et de loin, est le numéro 3, le fameux EPR. Et ces réacteurs ont eu du mal ces derniers jours, comme nous l'apprend une communication d'EDF, dont Le Figaro se fait l'écho.

Le réacteur n°1, un réacteur classique, a ainsi réduit sa puissance jeudi matin à 50%, avant de se déconnecter aux environs de minuit. L'EPR a lui suivi le même chemin, avec une réduction à 55% de sa puissance hier, avant de finir par se déconnecter.