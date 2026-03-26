Ces 92 antiprotons ont dû être piégés dans un dispositif pesant… une tonne. C'est énorme par rapport à la taille de ce chargement un peu particulier, puisqu'il ne mesurait en théorie qu'environ 155 femtomètres si l'on considère que rayon de charge d'un antiproton est d'environ 0,84 femtomètre (0,84 * 10-15m). Ce n'est donc pas leur taille qui a dicté la taille du dispositif, mais les contraintes physiques pour qu'ils se maintiennent en vie.

Ainsi, dans la remorque du camion se trouvait un piège de Penning (voir ci-dessous) : un cylindre creux placé dans une armoire blindée, dont les parois sont tapissées d'électrodes. Ces électrodes, combinées à un puissant champ magnétique généré par des bobines, créent une cage invisible à l'intérieur de laquelle les antiprotons tournent en orbite sans jamais toucher les parois.

Pour que ces aimants génèrent un champ assez puissant, ils doivent être supraconducteurs, c'est-à-dire capables de conduire le courant sans provoquer aucune résistance électrique ou dégagement de chaleur. Cette propriété n'existe qu'à des températures extrêmes : les bobines sont refroidies à environ 4 Kelvin, soit -269°C, grâce à de l'hélium liquide. Soit à peine quelques degrés au-dessus du zéro absolu, la température la plus basse qu'il soit physiquement possible d'atteindre.

Autour du piège, l'armoire blindée, une enceinte métallique épaisse couplée à des pompes à vides (un cryostat plus précisément), maintient une pression si basse qu'elle s'approche de celle du vide spatial, éliminant tout risque qu'une molécule extérieure ne pénètre l'ensemble.

Des précautions essentielles, puisque si un seul des antiprotons avait été en contact avec l'extérieur, les 91 restants auraient été entraînés par effet domino, chaque collision secondaire déclenchant une nouvelle annihilation jusqu'à vider totalement le piège. Rien de dangereux en soi, puisque la disparition de ces quelques particules ne générerait pas l'ombre d'une étincelle visible, l'énergie produite étant instantanément absorbée par la structure métallique du cryostat.

En revanche, pour les chercheurs, l'expérience aurait été un échec cuisant : la perte d'un échantillon aussi précieux aurait gâché des années de travail et des ressources colossales.