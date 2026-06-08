Dans le détail, Meta indique avoir découvert le problème le 31 mai 2026. Le document fait toutefois remonter l’incident au 17 avril, ce qui laisse entendre que la faille a pu être exploitée pendant plusieurs semaines avant sa détection.

Le fonctionnement décrit par l’entreprise confirme que l’attaque ne reposait pas sur un piratage classique de mots de passe. Elle ne se résumait pas non plus à un chatbot berné par un VPN et quelques messages bien tournés. High Touch Support pouvait envoyer un lien de réinitialisation lorsqu’un utilisateur ou une utilisatrice n’avait plus accès à son profil, mais un bug dans un chemin de code lié à cette procédure empêchait la bonne vérification de l’adresse mail fournie. Le système pouvait donc transmettre le lien à une adresse qui n’était pas associée au compte Instagram ciblé.

En clair, un attaquant pouvait renseigner une adresse mail sous son contrôle, demander la récupération d’un compte qui ne lui appartenait pas, puis recevoir le lien destiné à changer le mot de passe avant de s'emparer du profil si la double authentification n’avait pas été activée.